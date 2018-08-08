Назван алкогольный напиток, "сжигающий" лишние килограммы

Обнаружено неожиданное свойство текилы.Этот алкогольный напиток содержит в себе ингредиент, эффективно стимулирующий физиологические процессы по сжиганию жировой массы.Голубая агава, идущая на производство текилы, была исследована научными сотрудниками Университета Гвадалахары в Мексике, после чего специалисты констатировали: компоненты растения эффективно содействует снижению избыточной массы тела. Ученые заявили, что употребление умеренных доз текила может ускорять процесс похудения. В своей работе специалисты охарактеризовали текилу как «эликсир стройности», проведя предварительно эксперименты на лабораторных грызунах.По мнению специалистов, диета на основе текилы может быть весьма перспективной. Голубая агава богата соединениями и микроэлементами, повышающими эффективность медпрепаратов в гастроэнтерологии для борьбы с болезнью Крона и колитом.Но в то же время регулярное питье текилы может связано с возникновением проблем со здоровьем. Кроме того, «дружба» с этим напитком может стать причиной сильнейшей алкогольной зависимости. Поэтому, если у человека имеется генетическая предрасположенность, к алкоголизму (среди родственников есть алкоголики) пользоваться «методом текилы» для похудения не стоит.