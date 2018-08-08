Эти предметы собирают больше всего бактерий на кухне
Исследователи назвали самые опасные для здоровья кухонные предметы.
Лидирует губка для мытья посуды. В ней располагается множество бактерий, являющихся возбудителем менингита и пневмонии, в одном кубическом сантиметре губки обитает микробов в семь раз больше, чем людей на Земле.
Также несут опасность кухонные полотенца, вернее бактерии, содержащиеся на них. Ученые сообщают, что в большей части случаев бактерии являлись неопасными, но среди их сородичей медики обнаружили золотистого стафилококка.
Чтобы не заразиться, ученые советуют людям как можно чаще менять полотенца.
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