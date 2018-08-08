Эти предметы собирают больше всего бактерий на кухне

Ученые составили список самых грязных кухонных предметов.Исследователи назвали самые опасные для здоровья кухонные предметы.Лидирует губка для мытья посуды. В ней располагается множество бактерий, являющихся возбудителем менингита и пневмонии, в одном кубическом сантиметре губки обитает микробов в семь раз больше, чем людей на Земле.Также несут опасность кухонные полотенца, вернее бактерии, содержащиеся на них. Ученые сообщают, что в большей части случаев бактерии являлись неопасными, но среди их сородичей медики обнаружили золотистого стафилококка.Чтобы не заразиться, ученые советуют людям как можно чаще менять полотенца.