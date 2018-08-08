Названы самые полезные продукты для жителей городов

Эта пища имеет повышенное содержание витамина B.Жители городов обязательно должны принимать витамины группы B, чтобы уменьшить негативные последствия влияния загрязненного воздуха на организм. К такому выводу пришли ученые из Колумбийского и Гарвардского университетов.— Жители городов должны принимать витамины группы В, чтобы компенсировать ущерб, наносимый организму загрязняющими веществами, насыщающими городской воздух, — считают они.В ходе исследования ученые наблюдали за здоровьем людей в возрасте от 18 до 60 лет. Участников поделили на две группы, одна из которых принимала плацебо, а другая витаминные добавки. Они содержали 2,5 миллиграмма фолиевой кислоты, 50 миллиграммов витамина B6 и 1 миллиграмм витамина B12. Участники эксперимента часто проводили время на улице возле дороги.Группа людей, принимавшая витамины группы B, была лучше защищена от негативных последствий загрязнения воздуха.Единственный витамин группы B, который в достаточном количестве вырабатывается организмом, это B3. Остальные мы должны получать из продуктов питания.Продукты с высоким содержанием витаминами группы B:Грецкие орехи.Бананы.Миндаль.Авокадо.Кешью.Томаты.Тыква.Шпинат.Спаржа.Нут.Арахис.Зеленый горошек.Мясо.Рыба.Яйца.Печень.