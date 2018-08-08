Медики рассказали, от каких продуктов лучше отказаться во время беременности

Для беременных табу есть некоторые продукты.Некоторые любимые продукты могут навредить беременности и здоровью будущего малыша. Поэтому необходимо исключить из рациона некоторые продукты.Сырые яйцаДля беременных женщин табу есть сырые яйца, поскольку можно подхватить сальмонеллез.В сырых яйцах есть антитрипаза, которая нарушает усвоение белка. Также не рекомендуют есть эти продукты из-за высокого содержания белка авидина, который нарушает витамин Н. Последний необходим для здоровья кожи и нормальной деятельности нервной и иммунной системы.Продукты с содержанием бактерии листериозБактерия содержится в сыром мясе, стейках с кровью, суши с рыбой, сырах с плесенью, непастеризованном молоке. Листериоз может вызвать заражение крови. Бактерия может стать причиной выкидыша.Специи и пряные травыРевень, тимьян, анис, мускатный орех, корица, петрушка, укроп и даже ромашка в чрезмерном и ежедневном употреблении могут вызвать гипертонус матки. Поэтому или ограничьте употребление, или используйте совсем немного.Лесные грибыВ лесных грибах могут содержаться тяжелые металлы, фекалии диких животных, в которых явно присутствуют паразиты, а также масла и бензин.Экзотические фруктыНекоторые фрукты могут стать причиной отравления, выкидыша, преждевременных родов и аллергии. Тем более, что некоторые фрукты обрабатывают воском.К слову, ученые установили, что у современных женщин чаще возникают проблемы с психикой по сравнению с предыдущим поколением.