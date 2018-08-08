Медики рассказали, от каких продуктов лучше отказаться во время беременности
Некоторые любимые продукты могут навредить беременности и здоровью будущего малыша. Поэтому необходимо исключить из рациона некоторые продукты.
Сырые яйца
Для беременных женщин табу есть сырые яйца, поскольку можно подхватить сальмонеллез.
В сырых яйцах есть антитрипаза, которая нарушает усвоение белка. Также не рекомендуют есть эти продукты из-за высокого содержания белка авидина, который нарушает витамин Н. Последний необходим для здоровья кожи и нормальной деятельности нервной и иммунной системы.
Продукты с содержанием бактерии листериоз
Бактерия содержится в сыром мясе, стейках с кровью, суши с рыбой, сырах с плесенью, непастеризованном молоке. Листериоз может вызвать заражение крови. Бактерия может стать причиной выкидыша.
Специи и пряные травы
Ревень, тимьян, анис, мускатный орех, корица, петрушка, укроп и даже ромашка в чрезмерном и ежедневном употреблении могут вызвать гипертонус матки. Поэтому или ограничьте употребление, или используйте совсем немного.
Лесные грибы
В лесных грибах могут содержаться тяжелые металлы, фекалии диких животных, в которых явно присутствуют паразиты, а также масла и бензин.
Экзотические фрукты
Некоторые фрукты могут стать причиной отравления, выкидыша, преждевременных родов и аллергии. Тем более, что некоторые фрукты обрабатывают воском.
К слову, ученые установили, что у современных женщин чаще возникают проблемы с психикой по сравнению с предыдущим поколением.
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