Медики рассказали, какие люди более склонны заразиться гриппом

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Ученые наблюдали за почти двумя тысячами человек.Ученые из Университета Мичигана пришли к выводу, что больший риск заболеть гриппом есть у людей с избыточным весом.Все потому, что степень заразности зависит от веса человека, пишет Science Daily.Ученые наблюдали за почти двумя тысячами человек на протяжении трех сезонов гриппа.На 42% больше с симптомами вируса демонстрировали люди с признаками ожирения, чем люди с нормальным весом. В организме людей с избыточным весом больше сохраняется вирус. Таким образом, они способны заразить большее количество людей.Ученые связывают это с тем, что ожирение нарушает иммунную реакцию организма и вызывает воспалительные процессы. Из-за них вирус гриппа дольше сохраняется в организме.