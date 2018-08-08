Найден легкий способ «усыпить» рак

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Химиотерапия наносит вред не только раковым клеткам, но и здоровым.Раковые клетки можно усыпить. Препарат, подавляющий развитие опухоли, разработали австралийские ученые.Полученное исследователями вещество воздействует на белки KAT6A и KAT6B, которые играют важную роль в развитии раковой клетки. Он был испытан на лабораторных крысах с раком крови и в 4 раза продлил им жизнь. Кроме того, препарат предотвратил рост и распространение пораженных клеток.Как отмечают авторы исследования, очень важно, что вещество не вредит ДНК здоровых леток. В этом его преимущество перед традиционными методами лечения. Так, химиотерапия наносит вред не только раковым клеткам, но и здоровым, поэтому у пациентов наблюдается выпадение волос, снижение иммунитета. Не меньше побочных эффектов и у лучевой терапии.Новое вещество лишает раковые клетки возможности делиться и размножаться, в результате они "засыпают". Сейчас ученые разрабатывают лекарство на основе нового вещества, пишет журнал Nature.