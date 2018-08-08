Врачи подсказали, как нормализовать давление без таблеток

Просто покушайте вишен или черешен.Вне всякого сомнения покупатели предпочитают черешню. Она крупнее и слаще. Люди уверены, что под южным солнцем она напитала и больше всяких витаминов и прочих полезностей, чем наша родная вишня, выросшая в более суровых условиях.Любовь к черешне в народе так велика, что в последние годы её начинают предпочитать и садоводы. Появилось много сортов, способных расти не только в южных широтах страны, но и на подмосковных шести сотках. А что говорят по этому поводу медики?Интересно, что вишню и черешню, не очень различая их, очень давно применяют в медицине. Причем, как свидетельствуют старинные лечебники, использовали не только ягоды, но и их косточки, или камедь, собирая её на стволах вишни.Современные подходыЕсли посмотреть современные научные медицинские журналы, то окажется, что вишня и черешня продолжают оставаться в арсенале медиков. И несмотря на то, что есть масса лекарств, врачи продолжают заниматься этими ягодами. Естественно, сегодня к изучению полезных свойств вишни и черешни подходят по-другому. Во-первых, очень активно изучают биологически активные вещества в обеих ягодах, смотрят, чего и сколько в них полезного, или вредного. Хотя последнего в них практически нет — вредных жиров и холестерина нет вообще, а неполезного натрия — кот наплакал.Витамины и минералы есть, но количество их весьма умеренное. Только витамина С в них больше, чем 20 процентов ДНП (дневной нормы потребления), причем, в черешне его в 2 раза больше — 43%. Главная ценность этих ягод в другом — в антиоксидантах. Их там очень много. И в этом плане обе ягоды отличаются. В вишне больше антоцианов, а в черешне — полифенолов. И те, и другие очень полезны. Благодаря им, и некоторым другим антиоксидантам, ученые и проявляют огромный интерес к этим ягодам. Ведь хорошо известно, что антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, с которыми связывают старение организма, повреждение сосудов и других органов, и даже возникновение мутаций, приводящих к раку. И таких исследований много.Вишня имеет преимущества перед черешней. В ней меньше сахара, калорий, в основном больше витаминов и полезных минералов. В целом антиоксидантов тоже побольше, но и черешня ими богата. Так что хороши обе ягоды. Но все-таки, медики больше внимания уделяют вишне, считая её более перспективной.Например, этой весной вышел большой обзор исследований влияния вишни и черешни на здоровье человека, опубликованный в журнале «Nutrients», и подготовленный учеными из Калифорнии. Они обнаружили 29 исследований, проведенных на людях, и из этих работ 20 посвящены вишне, 7 — черешне и в 2-х исследованиях эти ягоды, как и в далекие времена, не разделяются.Все работы выполнены по хорошим научным стандартам. В одних исследованиях пациенты получали ягоды, в других — сок из них, или концентраты в виде препаратов. Дневная доза колебалась от 45 до 270 ягод в день. Понятно, что в последнем случае речь идет не о вишне или черешне, а о препаратах, и доза приведена в пересчете на количество ягод, пошедших на дневную дозу.Если учесть, что эти 29 исследований проведены на людях, а не на животных, и по строгим правилам, это неплохо, и говорит о серьезном внимании медиков к этим ягодам. Из 29 работ 20 посвящены вишне, 7 — черешне и в 2-х исследованиях эти ягоды, как и в далекие времена, не разделяются. Вот основные результаты исследований:— В 8 исследованиях из 10 потребление ягод ослабляло окислительный стресс (это прямое антиоксидантное действие), и это было доказано с помощью специальных маркеров, используемых для определения этого вредного для здоровья состояния.— Воспаление в организме уменьшалось в 11 из 16 исследований. Тут нужно пояснить, что хроническое вялотекущее воспаление, выявляемое специальными методами, является важным вредным фактором, повреждающим сосуды, вызывающим развитие многих возрастных заболеваний и преждевременное старение организма.— В 5 из 7 исследований ягоды снижали артериальное давление.— В 5 исследованиях из 5, то есть в 100 процентах, ягоды помогали при болезнях суставов: уменьшали число приступов подагры, снижали концентрацию мочевой кислоты в крови (она вызывает поражения суставов при подагре) и помогали при остеоартрите (самое распространенное заболевание суставов, связанное с так называемым отложением солей).— В 4 из 4, то есть тоже в 100 процентах, при приеме ягод улучшался сон. Это связано с мелатонином, он регулирует наши суточные ритмы.— В 8 исследованиях из 9 уменьшалась боль в мыщцах, возникающая после большой физической нагрузки, и улучшались процессы восстановления. Из-за этого вишню активно изучают в спортивной медицине, как средство помогающее спортсменам переносить большие нагрузки.Кроме того, ягоды помогали больным с сахарным диабетом: уменьшали негативные эффекты повышенного сахара, снижали «плохой холестерин» (липопротеиды низкой плотности) и вредные триглицериды. А ещё они ослабляли стресс, улучшали настроение, память и даже способность к обучению.Как относиться ко всем этим данным? Старайтесь чаще есть вишню и черешню. И не только в сезон, как сейчас, а и круглый год. Покупайте замороженные ягоды. Они доступны по цене, и конечно уступая свежим по вкусу, сохраняют почти все полезные вещества без существенных потерь. Старайтесь съедать в неделю раза 2-3 по целому стакану или половине. Это мощнейшая прививка здоровья.