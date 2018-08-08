Названы специи, обладающие целебными свойствами

5 лучших специй для укрепления иммунитета.Большинство специй, которые мы применяем для приготовления пищи, не только придают вкус и аромат блюдам, но и обладают иммуностимулирующим действием.Розмарин. Имеет приятный аромат хвои и свежести. Согласно исследованиям ученых, имеет антибактериальные и противогрибковые свойства. Розмарин также является сильным антиоксидантом и положительно воздействует на нервную систему, избавляет от депрессии и бессонницы. Добавляйте специю в мясные и рыбные блюда, а также в лимонад и травяной чай.Базилик. Эта специя содержит биофлавоноиды, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают иммунной системе бороться с онкологическими заболеваниями. А масло базилика — эффективное антибактериальное средство. Эту полезную специю чаще всего добавляют в мясные блюда, салаты, пиццу.Куркума. В составе этой специи содержится куркумин, обладающий противовоспалительными и противомикробными свойствами. Куркума — натуральное эффективное болеутолящее, тонизирующее, а также обеспечивающее мощную иммунную поддержку, средство. Добавляйте куркуму в супы, плов, овощные и рыбные блюда.Шалфей. Эта ароматная специя незаменима при простудных заболеваниях, бронхитах. Шалфей помогает снять воспалительный процесс в организме, имеет антибактериальные и антиоксидантные свойства, укрепляет иммунитет,а также выводит из организма шлаки и токсины. Используйте специю при приготовлении домашних соусов, супов, рагу.Имбирь. Корень имбиря визуально чем-то напоминает женьшень. И по многим свойствам не уступает ему. Имбирь очень хорош для пищеварения! Он стимулирует кровообращение во всех органах, повышает тонус организма. Специя может использоваться как обезболивающее средство, а также является иммуномодулятором. При воспалительных процессах в организме и инфекциях — имбирь один из лучших помощников. В сухом и свежем виде имбирь можно добавлять к мясным, рыбным, овощным блюдам, в домашнюю выпечку: печенье, пряники, торты. В прохладную погоду чай с кусочком имбиря согреет вас, защитит от вирусных заболеваний и повысит работоспособность.