Эти напитки помогут быстро взбодриться утром

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Названы более бодрящие напитки, чем кофе.Огромное количество людей не представляет свое утро без ароматного кофейного напитка. Однако, у него есть много противопоказаний и увлекаться им не стоит.Кофе считается лучшим энергетиком, многие пьют по утрам, чтобы потом бодрствовать весь день. Но кофеин, особенно, если им злоупотреблять, только вредит организму, да и есть более бодрящие напитки.Ученые советуют пить имбирный чай. У него большая продолжительность тонизирующего эффекта, чем у кофе. Данный напиток укрепляет иммунную систему, улучшает работоспособность и кровообращение. Также не зря специалисты назвали его помощником в похудении – он ускоряет обмен веществ.Еще один помощник желудка – теплая вода с медом и лимоном. Напиток помогает улучшить метаболизм, укрепит иммунитет.А вот какао увлекаться не стоит, если есть в планах сбросить парочку лишних килограмм. Однако одна чашечка утром подарит прилив энергии и долгое насыщение.Гранатовый сок богат витаминами, как магний, калий, кальций, фосфор и другие. Благодаря своим свойствам он повышает работоспособность, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.Чай с жасмином не только является хорошим прототипом кофе, а еще помогает организму чиститься от токсинов.Цикорий часто заменяет кофе людям с непереносимостью кофеина, но от его отсутствия в составе он не страдает. Поэтому чашка вкусного и ароматного напитка придаст огромный запас энергии на весь день. Благодаря содержащимся витаминам В он хорошо влияет на нервную систему – то есть нервные рабочие будни будут проходить более плавно.