5 врагов мотивации: что лишает нас энтузиазма

У одних людей мотивация зашкаливает, у других энтузиазм пропадает при первой же неудаче, у третьих постоянно случаются «вспышки» вдохновения, но так же быстро угасают... если вы действительно хотите разжечь в себе огонь, который никогда не потухнет, и будет поддерживать ваш интерес к жизни, важно избегать того, что убивает мотивацию и волю к победе.1. Мы забрасываем то, что нравитсяМногие знают, что нам интересно и способно нас радовать. Но мы этим пренебрегаем, говоря себе, что не хватает времени и сил на эти интересы и хобби. Мы забываем, что страстные увлечения нужно поддерживать. Если вы редко занимаетесь любимым делом, пора это изменить. Если не хватает времени, вставайте пораньше и заставляйте себя уделить какое-то время своим увлечениям, даже если вы устали. Вскоре почувствуете прилив энергии и энтузиазма.2. Мы считаем повседневные дела скучнымиКаждому приходится заниматься чем-то неприятным. Мы можем не любить выносить мусор, работать, чистить плиту, но это необходимо делать. Скуку вызывают не обязанности, а отношение. Если стараться мыслить позитивно, можно почувствовать энтузиазм к любому делу. Найдите способ мотивировать себя выполнять повседневные обязанности.К примеру, попробуйте практиковать осознанность. Занимаясь делами, сосредоточьтесь на движениях и регулярно напоминайте о пользе, которую приносит осознанность: улучшается способность к концентрации внимания, появляется спокойствие и уверенность, снижается уровень стресса.Делая что-то, все время помните о том, что вы получите. Например, заработаете деньги на то, что хотелось купить, или на путешествие, о котором мечтали. Делая уборку, представляйте себе, каким чистым будет квартира, когда закончите. Сосредоточьтесь на позитивных моментах, и мотивация будет расти.3. Мы слушаем пессимистовЛюди, склонные критиковать наши идеи, могут отбить энтузиазм у любого. Мрачный взгляд на жизнь «заразен», поэтому по возможности лучше избегать общения с такими людьми. А если общение неизбежно, не давайте им затянуть вас в свое «болото» пессимизма. В остальное время старайтесь окружать себя счастливыми и успешными людьми, их энергия и энтузиазм будут передаваться.4. Мы пренебрегаем здоровьем и благополучиемТрудно сохранять энтузиазм, когда мы все время вымотаны, питаемся нездоровой пищей и каждый вечер ругаемся с любимым. Старайтесь вести здоровый образ жизни и держать себя в хорошей форме. Чтобы поддерживать оптимальный уровень энергии, важны регулярные физические нагрузки, полноценный режим питания и сон не менее 7 часов в сутки.Постоянные проблемы в отношениях с партнером? Постарайтесь их наладить, а если не получается — подумайте, не лучше ли расстаться. Постоянный стресс из-за отношений мешает вам быть здоровым и счастливым человеком. Заботьтесь о себе, и мотивация придет, а вслед за ней повысится самооценка.5. Мы недостаточно делаем, чтобы быть счастливымиКак вы думаете, мы сами — кузнецы своего счастья? Или стоит подождать, пока жизнь не поднесет его нам на блюдечке? Если вы согласны с первым утверждением, то уже знаете, что мы сами можем создавать себе все положительные эмоции, какие пожелаем, включая энтузиазм. Тем, кто не хочет стараться ради счастья, а ждет подарков от судьбы, обычно недостает энергии и мотивации.Самые счастливые люди хорошо понимают, что радость они создают себе сами, не полагаясь в этом на других или на обстоятельства, которые им неподконтрольны. Следуйте их примеру, и вскоре почувствуете невероятный прилив вдохновения.