Полезные советы для всех худеющих

Похудение… Как много тонкостей кроется в этом одном небольшом слове. Оно предполагает огромное количество правил и секретов, соблюдение которых способно привести к идеальному внешнему виду. Кажется, что это слишком сложно, но ведь миллионы людей по всему миру смогли избавиться от ненавистных килограммов и сейчас счастливы. Берите эти советы на заметку и смело двигайтесь к своей мечте.Правила питания во время похуденияВо-первых, из вашего рациона должны испариться все быстрые углеводы. Именно они приводят к быстрому насыщению организма – пища переваривается слишком быстро, после чего ваш живот снова хочет есть. Медленные углеводы (их ещё называют сложные) дают насыщение надолго.Во-вторых, прекратите есть вредные хлебобулочные изделия, особенно те, что содержат добавленный сахар. Они ни к чему хорошему не приводят. А вот цельнозерновой хлеб и ржаные хлебцы кушать разрешено. В их составе есть клетчатка, которая позволяет наладить обмен веществ. К тому же они не такие калорийные.В-третьих, поменяйте отношения к методам готовки. Поймите, что жарка представляет серьёзную угрозу не столько вашей талии, сколько в целом здоровью. Более безопасно будет потреблять отварные, тушеные блюда или же приготовленные на гриле с минимальным количеством масла.В-четвёртых, не забывайте о количестве приёмов пищи. Их должно быть не меньше 5. Между каждым основным – завтраком, обедом и ужином – нужно тоже чем-то перекусывать. Это может быть какой-либо фрукт, овощ, стакан кефира, горсть орехов. Вариантов на самом деле огромное множество. Но забудьте о фастфуде, булочках, мюсли и даже батончиках, которые позиционируют себя как лёгкие. На самом деле они богаты сахаром. Чтобы убедиться в безопасности такого продукта, нужно обязательно знакомиться с составом.В-пятых, ешьте больше овощей и фруктов. Это практически 70 процентов вашего рациона в момент похудения (да и в принципе им стоит уделять огромное внимание). Белок также должен быть в рационе, так он способствует построению мышц.В-шестых, забудьте о вредных привычках, таких как алкоголь и курение. Даже бокал сухого вина способен задерживать жидкости в организме, а значит, и мешать похудению.В-седьмых, забудьте о приёме волшебной пилюли для похудения. К сожалению, такой не существует, ведь если бы была, каждому из нас не пришлось годами трудиться над своим телом. Все жиросжигатели могут только негативно сказаться на вашем здоровье, к тому же они действуют только в комплексе с правильным питанием и физическими нагрузками.Также следует пить больше чистой воды из расчёта 30 миллилитров на один килограмм вашего веса. Забудьте о слишком частом потреблении кофе и чая, так как из-за лишних жидкостей образуются отёки и воспаления, а в обретении красивого тела это будет совершенно ни к чему. Тем более о чаях с сахаром.Соль тоже не самый полезный ингредиент в рационе человека. Нет, эту добавку можно, но не больше 5 граммов в сутки. В противном случае она будет задерживать жидкость. Используйте любые приправы – перец, чеснок, лук, пряности, но не стоит заменять их универсальными, так как в их составе также присутствует соль.ДиетаОбязательно ведите дневник питания. Не обязательно записывать всё в тетрадь или ежедневник. Сейчас существует немало приложений, созданных для подсчёта калорий. Это поможет видеть то, сколько вы едите за день и контролировать процесс похудения. К тому же в приложение можно вбить сразу план питания на неделю и спокойно следовать ему. Это же вас убережёт от компульсивных перееданий и ненужных покупок в магазине. Для того, чтобы сбросить килограммы, нужно от суточной калорийности отнять 20-30 процентов (или около 500 килокалорий).Кстати, всегда взвешивайте свои порции. Это убережёт вас от переедания. Вы удивитесь, сколько на самом деле нужно организму и сколько мы порой едим! Также рекомендуется использовать маленькие тарелки. Для удобства можно готовить на несколько дней и распределять всю еду на равные порции в контейнеры.Не забывайте, что завтрак – чуть ли не самый важный приём пищи. Он должен быть 300-400 калорий и состоять преимущественно из сложных углеводов. Это подарит энергию на весь день. Кроме того, до завтрака рекомендуется выпить стакан чистой воды, чтобы запустить процесс обмена веществ.Помните, что процесс похудения не может продолжаться месяц или два. Спешка в похудении не доводит до добра. Поэтому не стоит садиться на жёсткую диету, потерпеть неделю и думать, что всё наладится. Напротив, вы обретёте намного больше килограммов, чем было до диеты. Питание должно быть сбалансированным и содержать максимум полезных микро- и макрокомпонентов.Правила спортаФизкультура – залог здоровья и красивой фигуры. Поэтому тем, кто хочет «сжечь» жир, следует об этом не только помнить, но и регулярно посещать тренажёрный зал или заниматься любыми видами спорта. Фитнес, растяжка, йога, велоспорт, плавание, бег или быстрая ходьба – всё это будет способствовать вашему похудению. Даже если у вас нет возможности посещать специализированные учреждения, ничто не мешает вам заниматься дома. Для этого понадобится только удобная форма и минимум инвентаря, который можно сделать из сподручных средств.Кстати, вести физическую активность можно в любое время. Например, во время чистки зубов приседать, а во время уборки пританцовывать. Также следует забыть об использовании лифтов – лестница станет отличной кардиотренировкой для любого человека. Нужно чаще ходить пешком, летом можно вообще отказаться от транспорта. Даже смотреть телевизор можно активно – качать в это время пресс или бицепс.Дома можно заниматься под различные видеотренировки. Благо, в век интернета их можно найти огромное множество. Выбирайте на свой вкус и вперёд!Уход за собойЧтобы контролировать процесс похудения и видеть даже малейшие сдвиги, необходимо выделить один день в неделю для замеров. С помощью сантиметровой ленты измеряйте важные параметры – грудь, талию, ягодицы – записывайте их в специальный блокнот. Также не забывайте о весе. Кроме того, вам могут помочь фотографирования. Довольно часто мы не замечаем в зеркале изменений, так как привыкаем к своему обличию. А вот взгляд со стороны очень мотивирует.Обязательно спите не меньше 7-8 часов в сутки. Ведь именно во сне активизируются процессы похудения. Усталость же может спровоцировать хронический стресс, который вы по привычке начнёте заедать чем-то вкусным, но очень вредным.Носите обтягивающие вещи. Да, это может прозвучать странно, но на самом деле это поможет держать себя в форме. Во-первых, вы будете видеть свои недостатки, перестанете их скрывать. А во-вторых, обтягивающие вещи будут удерживаться от желания что-то съесть, распустить живот.И напоследок - забудьте о различных процедурах, которые вам предлагают салоны красоты. На деле они действуют только в совокупности со здоровым питанием и спортом, да и навредить могут. Чтобы ваша кожа не подвергалась целлюлиту, можете ходить разве что на массаж, или же выполнять их самостоятельно. К тому же не забывайте об увлажняющих средствах и скрабах, которые помогут вашей коже выглядеть моложе и красивее.