10 советов, чтобы хорошо поесть и вовремя остановиться

Перестать объедаться, не отказывая себе в удовольствии, не путать голод с желанием чем-то порадовать себя... Этому можно научиться благодаря методике, которой доктор Жерар Апфельдорфер рекомендует следовать всю жизнь.Почему же так часто мы встаем из-за стола (особенно праздничного!) с переполненным желудком и чувством глубокого недовольства собой? «В жизни не буду больше так объедаться!» — искренне обещаем мы себе утром 1 января и... очень редко держим слово. А жаль. Потому что умеренность в еде — единственная разумная альтернатива вредным для здоровья «голодным» диетам и не менее опасному гастрономическому легкомыслию, а говоря проще — обжорству.Быть умеренным в еде невозможно, не восстановив нормальный контакт с ощущениями собственного тела, не понимая их. «Это значит, что мы должны отличать физиологический голод от психологического», — объясняет Жерар Апфельдорфер. Первый отражает биологическую потребность организма в энергии и питательных веществах. Второй — желание с помощью пищи справиться с собственными эмоциями — неважно какими, отрицательными или положительными.Удовлетворяя физиологический голод, мы ждем насыщения, психологический — успокоения. Пока мы не прочувствуем разницу между этими двумя типами ощущений, мы не сможем питаться правильно — без излишеств и непосильных ограничений. А поняв, что испытываемый нами голод действительно чисто физиологический, нужно лишь определить порог насыщения и найти то состояние равновесия, в котором и потребности организма будут удовлетворены, и сами мы получим положительные эмоции от трапезы.На первый взгляд все это очень просто. Но будем честны: на практике ежедневное соблюдение этих разумных принципов потребует от нас некоторых усилий и терпения. Десятидневная программа, основанная на 10 ключевых правилах, позволит постепенно изменить отношения с пищей. Пока эти новые отношения не станут для нас привычными, правила придется соблюдать неукоснительно.В чем оригинальность метода? В кои-то веки мы и только мы одни будем судить о том, насколько комфортны, а следовательно, и полезны наши отношения с пищей.Оцените свой аппетитПриступая, а затем и в процессе еды оцените свой аппетит по следующей шкале:Я слона могу съесть! (1 балл)Я просто хочу есть. (3 балла)Я вполне могу остановиться сейчас. (5 баллов)Голод прошел, но в животе еще есть местечко… (7 баллов)Я сейчас лопну. (10 баллов)Если ваша оценка 3 балла — вы почти сыты. От 4 до 5 — постарайтесь больше ничего не подкладывать в тарелку, пусть этот кусочек будет последним, насладитесь его вкусом. 6 баллов и выше — вы переели, но не нужно мучиться угрызениями совести. Просто потребуется время, чтобы вновь запустить естественный механизм голода.Трудно понять, голодны мы или просто испытываем желание «съесть что-нибудь»: еда добавляет в нашу жизнь немного комфорта, и желание это вполне естественно. Цель не в том, чтобы идеально отладить некий внутренний механизм, но чтобы стать более сознательной, а оттого и более свободной в своем выборе личностью.1 Почувствуйте голодНе ешьте ничего в течение четырех часов. Это совсем не сложно, и ничего трагического за это время с вами не произойдет. Не исключено, что вы даже не успеете проголодаться. Почему? Может быть, вы просто поели впрок, то есть попросту переели, чтобы подавить страх воздержания от еды. А возможно, причина в том, что вы полностью утратили контакт с собственными пищевыми ощущениями.Если желание поесть не оставляет вас ни на минуту, это может означать, что вы не отличаете психологический голод от физиологического. У разных людей физиологический голод проявляется по-разному. Но наиболее распространенные симптомы — это слабость (упадок сил, легкая головная боль) и плохое настроение (раздражительность).Совет: постарайтесь разобраться в своих отношениях с едой. На время этого мини-поста отложите «горящие» дела, чтобы без помех сконцентрироваться на собственных ощущениях и не пропустить сигналы, подаваемые вашим телом.2 Выработайте навыкЧтобы организм вспомнил забытые чувства физиологического голода и сытости, их нужно потренировать. Приемы пищи — строго по часам. Один и тот же завтрак каждое утро. Через 10 дней вы заметите, что голод дает о себе знать тоже по часам, просыпаясь перед самой едой. За столом вам будет легче улавливать момент насыщения.Совет: избегайте новых вкусовых ощущений. С привычными блюдами проще установить свой порог насыщения.3 Почувствуйте вкусЕду мы оцениваем по первым глоткам и кусочкам. Какая она — соленая, сладкая, горьковатая, тающая во рту? Вкусная или так себе? «Первая проба» формирует представление о стоящем перед нами блюде.Кому из нас не случалось съесть до последней крошки кусок совершенно заурядного торта только потому, что сами же мы заранее наделили его явно преувеличенными вкусовыми качествами? Нас подвело воображение, которое, в отличие от вкуса, работает не зная усталости. Если же чутко прислушиваться к внутренним ощущениям, то непременно наступит момент, когда вы заметите, что аппетит пошел на убыль, удовольствие от еды слабеет, и сможете вовремя остановиться.Совет: откусывайте понемногу. Используйте все имеющиеся в вашем распоряжении «инструменты» (зубы, небо, язык), чтобы оценить вкус блюда. Пока жуете, кладите приборы на стол.4 Не торопитесьЧтобы «переварить» информацию о насыщении, организму обычно требуется от 15 до 30 минут. Задержка вызвана тем, что энзимы (белки, которые участвуют в передаче сигнала о наступлении сытости из желудка в мозг) вырабатываются лишь спустя некоторое время после начала еды. Поэтому если вы едите слишком быстро, то рискуете переесть.Совет: растяните трапезу хотя бы на полчаса. Какими бы ни были блюда — вкусными или не очень, отнеситесь к ним как к произведениям гастрономического искусства, которые требуют неспешной и вдумчивой дегустации.5 Сделайте паузуПрислушайтесь к ощущениям. Осталось ли чувство голода таким же сильным или начало слабеть? Поняв, что сыты, остановитесь. Даже если в желудке осталось место для шоколадного пирожного. Скажите себе, что съедите его в другой раз (не в пустыне живем, всегда можно зайти в кондитерскую!). Если же чувство голода не утихает, продолжайте есть с чистой совестью.Совет: прежде чем оценивать состояние своего аппетита, отложите вилку с ножом и проглотите остатки еды. Ориентируйтесь по интенсивности получаемого удовольствия. Когда это чувство начнет слабеть, пора закругляться.6 Всему свое время«Есть так уж есть!» — так можно перефразировать одно из правил дзен, учения, призывающего наслаждаться настоящим моментом. Для нас, в постоянном цейтноте стремящихся сделать все и сразу, это особенно актуально. Вы за столом, перед вами тарелка... Все остальное — лишнее! Не читайте, не смотрите телевизор, не выясняйте отношений. Занимайтесь делом — обстоятельно и со вкусом ешьте.Совет: делайте паузы, чтобы пообщаться с сотрапезниками. Поговорив и послушав, возвращайтесь к еде.7 Стремитесь к умеренностиЕшьте медленно, концентрируясь на вкусе еды, не стремясь доесть все, что лежит в тарелке. Уменьшите размер порций. Во время еды прислушивайтесь: не наступило ли насыщение? Сократите количество блюд, избегайте «шведских столов» (особенно если вам трудно остановиться) и откажитесь от добавки.Совет: делайте перерывы между переменами блюд.8 Анализируйте свои желанияРука тянется к пакету с печеньем, еще мгновение — и вас уже ничто не удержит… Стоп. Спросите себя: что мною движет — чувство голода или что-то иное? Если это голод, ешьте на здоровье. А вот в мотивах пищевого каприза не мешает разобраться. Может, дело в плохом настроении? Вы нервничаете? Возбуждены? Нуждаетесь в утешении? Ведь часто мы едим, чтобы помешать эмоциям полностью завладеть нами.Поняв, в чем дело, выпейте стакан воды, походите по дому, поговорите по телефону. Попытайтесь отвлечься. Если желание съесть печенье прошло проверку на прочность и не утихло, ешьте в свое удовольствие. Кстати, очень может быть, что анализ собственных эмоций позволит вам на этот раз не перейти границы разумного.Совет: всякий раз когда вам приходится бороться с подобным искушением, старайтесь фиксировать в специальном блокноте чувства, сопровождающие желание «что-нибудь пожевать». Скорее всего, со временем вы заметите, что речь идет об одних и тех же постоянно возвращающихся эмоциях.9 Не стоит есть впрокСтрах и неуверенность в завтрашнем дне заставляют некоторых людей есть впрок. Это свойственно натурам тревожным и часто бывает следствием жестких диет, травмирующих психику и организм.Совет: живите настоящим, завтра будет другой день. Важно чувство голода, которое вы испытываете здесь и сейчас.10 Разберитесь в своих истинных потребностяхДоедать, чтобы доставить удовольствие кому-то, просить добавки, чтобы не обидеть хозяйку — окружающие часто провоцируют нас на подобные поступки. Вот почему так важно не терять связь со своими реальными потребностями. Прислушивайтесь к собственным ощущениям, прекращая или продолжая есть вне зависимости от того, что делают другие. Что бы ни случилось, самыми важными должны оставаться ваши, а не чужие ощущения.Совет: если вдруг вам безудержно захотелось нарушить все правила, отпустить тормоза и наесться до отвала за обильным праздничным столом... позвольте себе это! Это ваш выбор, и в следующие дни вы наверняка сможете взять рацион в свои руки.