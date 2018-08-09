Медики назвали самый полезный фрукт для здоровья кишечника

Почему есть яблоки рекомендуется ежедневно.Британские ученые выступили с рекомендацией включить яблоки в ежедневный рацион питания всем желающим снизить свой личный риск сердечно-сосудистых заболеваний, проинформировал сайт Оксфордского университета.Яблоки – доступный фрукт, и при этом они невероятно полезны для укрепления сердца, констатируют ученые.«Высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца», — отметили исследователи.Согласно их данным, люди, регулярно употребляющие яблоки, в среднем на 12% реже остальных страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Помимо этого регулярное употребление яблок нормализует работу желудочно-кишечного тракта, печени, почек. Помогают яблоки и тем, кто страдает запорами.Исследование ученых Национального института питания в университете Дании показало, что полезно употреблять даже всего одно яблоко. Они установили, что при употреблении яблок активизируются бактерии, помогающие создавать жирные кислоты, которые обеспечивают кислотно-щелочной баланс в кишечнике, с которым связаны крепкое здоровье и стойкий иммунитет.Также яблоки богаты различными видами веществ флавоноидов, обладающих антиоксидантными свойствами, благодаря которым снижается уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности) в крови и тем самым повышается защищенность человека от атеросклероза.