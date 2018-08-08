Врачи объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сахара

5 главных плюсов сахара для нашего здоровья.Сахар принято считать одним из самых вредных продуктов питания, однако и у него есть свои плюсы. 5 самых основных назвали эксперты.Сахар обеспечивает человеку немедленную вспышку энергии.Здоровое питание, предназначенное для поддержки продуктивности, включает сахар. Глюкоза — основной источник топлива для организма, она появляется после расщепления сахара. Сахароза содержат молекулу фруктозы и молекулы глюкозы. Организм расщепляет эти молекулы, а инсулин помогает переносить глюкозу в клетки, где она мгновенно метаболизируется и превращается в энергию. Без глюкозы мы бы не были способны выполнять серьезные физические задачи.Сахар помогает дольше хранить энергию. Этот продукт обеспечивает море энергии. После того, как глюкоза конвертируется в энергию, организм начинает хранить некоторое ее количество в качестве резерва. Этот процесс называется гликогенезом. Молекулы глюкозы соединяются вместе в цепочки гликогена. Эти цепочки расщепляются в единичные глюкозы, если в организме не хватает основных источников энергии.Сахар повышает настроение. Это не должно никого удивить, сахар действительно делает нас счастливыми. Данное ощущение возникает из-за того, что сахар активирует центры удовольствия в мозге и способствует выработке гормона дофамина, порождающего ощущение эйфории.Натурально сладкий шоколад улучшает навыки мышления.Шоколад является источником природного сахара, он содержит и другие здоровые компоненты. Каждый кусочек обеспечивает прилив антиоксидантов вместе с какао флаванолами. Исследователи выяснили, что эти флавонолы улучшают когнитивную функцию мозга и даже навыки мышления вне зависимости от того, насколько они были ранее повреждены.У натурального сахара есть добавленные нутриенты. При выборе натуральных источников сахара мы также получаем и некоторые здоровые нутриенты. Известно, что натуральные источники сахара содержатся во фруктах и овощах, а также в молочных продуктах. Все они имеют множество волокон, антиоксидантов, витаминов, минералов и многих других полезных веществ.