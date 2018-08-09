Назван самый полезный фрукт для здоровья сердца

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11 самых удивительных плюсов для здоровья от употребления груш.Эксперты в области здорового питания назвали 11 самых удивительных плюсов для здоровья от употребления груш.Среди них укрепление иммунной системы, похудение и даже здоровая беременность.Любители груш могут похвастаться крепким иммунитетом за счёт витамина C, являющегося мощным антиоксидантом. Этот витамин обеспечивает мощное действие белых кровяных клеток, из-за чего мы реже болеем. Груши помогают худеть, поскольку обладают низким гликемическим индексом, но множеством волокон, позволяющих сохранять сытость длительное время. Эти фрукты укрепляют здоровье сердца опять-таки за счёт волокон, которые очищают организм от желчных кислот, снижая уровень холестерина.Груши эффективны в деле контроля уровня сахара в крови именно за счёт низкого гликемического индекса. Они ускоряют заживление ран, так как витамин С усиливает выработку коллагена — структурного белка, обеспечивающего здоровье суставов и кожи. Груши положительно влияют на вывод из организма продуктов отходов, чем занимаются почки и печень. Воздействие груш в этом вопросе объясняется высоким содержанием пектина.Известно, что груши защищают от запоров за счёт диетических волокон и высокого содержания воды. Доказана роль груш в здоровой беременности, так как они содержат фолиевую кислоту. И эта разновидность витамина B помогает предотвращать родовые дефекты вроде расщепления позвоночника или расстройств нервной трубки. Груши богаты медью — минералом, который улучшает прием других нутриентов и их усваиваемость кровью, включая и столь уязвимое для многих железо.Известна роль груш в деле усиления минерализации костей за счёт витамина К. Наконец, груши способствуют снижению хронической боли, так как они содержат компоненты, эффективные при борьбе с болью во время артрита.