Ученые открыли опасное последствие употребления витаминов

Витамины в таблетках могут вызвать онкологические заболевания.Каждый восьмой человек, как показывает статистика, умирает от онкологического заболевания. Именно поэтому ученые пытаются его победить раз и навсегда.Специалисты советуют жителям планеты не только вести здоровый образ жизни и правильно питаться, но и осторожно относиться к приему витаминов и биологически активным веществам.По словам специалистов, они могут стать причиной онкологии.Ученые подтверждают тот факт, что витамины действительно могут стать причиной развития рака, для этого был проведен большой эксперимент с участием 170 человек. Он помог выявить, что образование раковых клеток могут вызывать такие витаминами, как А, С и Е.Специалисты добавляют: «На каждый один миллион людей, которые добавили в пищу прием витаминов, приходится примерно десять тысяч человек, у которых был выявлен рак пищеварительных органов».