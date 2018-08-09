Диетологи опровергли популярные мифы о здоровом питании

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Пить свежевыжатые соки полезно лишь строго в небольших дозах.Ученые из Политехнического университета Вирджинии в США опровергли утверждение о том, что в здоровом рационе совершенно нет места спиртному. Вино благотворно действует на мозг, замедляя его старение, утверждают эти исследователи.Согласно их данным, содержащееся в кожуре винограда вещество ресвератрол может защищать клетки мозга от развития воспалений, активизируя их избавление от токсичных компонентов. Поэтому умеренное употребление вина может идти на пользу мозгу, служа профилактикой нейронной деградации.Другой алкогольный напиток, пиво (в умеренном опять же количестве) нормализует уровень холестерина в крови и тем самым уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, отмечают ученые.Давайте вспомним, чему учит ЗОЖ. Одно из главных правил – употреблять больше овощей и фруктов, отдавая при этом предпочтение свежим. Но американские ученые установили: замороженные овощи и фрукты содержат больше витаминов и полезных веществ, чем свежие с магазинных прилавков. Впрочем, заморозка тоже не панацея:: например, количество бета-каротина (провитамин витамина А) во многих продуктах при заморозке существенно уменьшается.Теперь свежевыжатые соки. По мнению исследователей, пить свежевыжатые соки полезно лишь строго в небольших дозах после приема пищи. Австралийскими ученыыми были получены данные о том, что регулярное употребление фруктовых соков значительно повышает центральное аортальное систолическое давление, повышая тем самым и вероятность развития болезней сердца.Еще один миф касается жирной пищи. Многие системы здорового питания настоятельно советуют ограничивать ее объемы. Между тем новейшие исследования показывают, что натуральные жиры полезны для организма – как раз при их недостатке в рационе увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Кофе тоже приписывают свойства, опровергаемые наукой. В свое время подразделение ВОЗ, Международное агентство по изучению рака (МАИР), причислило кофе к категории канцерогенов 2В. Но следовало бы знать, что два года назад в МАИР заявили: данных о связи кофеина с риском развития онкологических опухолей недостаточно, и этот напиток нельзя считать канцерогенным. Более того, оказалось, что ежедневно выпивая кофе, люди снижают личный риск преждевременной смерти.