Врачи признали длительный сон опасным для жизни

Ученые проанализировали данные 74 исследований.Сон, длящийся более рекомендуемых 7-8 часов, повышает риск преждевременной смерти, установили исследователи из Килского университета в Великобритании. Работа была опубликована в журнале Journal of the American Heart Association.Ученые проанализировали данные 74 исследований, участниками которых стали более трех млн людей. Оказалось, что те из них, кто спал около 10 часов в день, на 30% больше были подвержены риску преждевременной смерти, чем те, кто спал около восьми. Также десятичасовой сон на 56% повышал риск смерти от инсульта и на 49% - от сердечно-сосудистых заболеваний. Плохое качество сна повышало риск развития коронарной недостаточности на 44%.Отклонение от существующей нормы сна, в большую или меньшую сторону, повышает риск развития болезней сердца, поясняют исследователи. Они рекомендуют врачам обращать больше внимания на качество и количество часов сна при консультации пациентов.