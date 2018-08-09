Ученые разработали препарат против старения

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Исследователи смогли уменьшить старение тканей.Специалисты Эксетерского университета испытали в лаборатории новые соединения AP39, AP123 и RT01, протестировав их на эндотелиальных клетках, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов.В результате тестов исследователи смогли уменьшить старение тканей, снизив количество клеток, не способных к делению на 50%.Эффект достигли за счет того, что соединения AP39, AP123 и RT01 доставляли сероводород в митохондрии, помогая старым и поврежденным клеткам вырабатывать необходимую энергию, чтобы замедлить процессы старения.Ранее сообщалось, что рождение детей приводит к изменениям в организме у женщин на клеточном уровне. Это является основной причиной старения, выяснили ученые из Северо-Западного университета в США. Изменения происходят в ключевых маркерах старения – теломерах, а участки хромосом, выполняющие защитную функцию, прекращают выполнять свои задачи.