Названы самые полезные продукты для здоровья кишечника

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Лучшие продукты-антистресс для кишечника и мозга.Ученые из Ирландского национального университета в Корке убедились в том, что продукты с высоким содержанием клетчатки могут стать своеобразным «лекарством» для снижения негативного воздействия стресса на организм.По словам специалистов, сильнее всего от стресса страдают кишечник и мозг.Богатый клетчаткой рацион является простым и эффективным методом по избавлению от последствий стресса для кишечника, сообщили авторы проекта. Сильный стресс, согласно их данным, может вызывать истончение стенок кишечника вплоть до их повреждений, из-за чего в кровь попадают бактерии и продукты отходов, вызывающие воспаление.Для защиты кишечника от стресса специалисты посоветовали употреблять в пищу зерновые культуры, бобовые и овощи.«Их клетчатка стимулирует выработку в толстом кишечнике короткоцепочечных жирных кислот (SCFA), снижающих уровень тревожности», - пояснили ученые.Специалисты ставили опыт на лабораторных мышах, и он показал, что получение SCFA уменьшает выраженность тревоги и депрессии, а также улучшает функционал пищеварительного тракта. Если учесть, что кишечные бактерии влияют на мозг и на поведение человека, диетические методы лечения, нацеленные на эти бактерии, будет значимыми и для лечения психических расстройств, вызываемых стрессом, убеждены авторы исследования.