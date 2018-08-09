Врачи рассказали, как вегетарианство может повлиять на здоровье

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вегетарианство может привести к депрессии и потере памяти.Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения сообщают, что спровоцированный отказом от мяса недостаток витамина B12 проявляется не только в виде усталости и раздражительности, но и вызывает более серьезные нарушения, такие как депрессия, деменция и даже онкологические заболевания.Особенно опасен дефицит B12 для беременных женщин, которые в итоге могут родить ребенка с разнообразными дефектами.«Недостаток витамина B12 поражает головной и спинной мозг, а также вызывает самые разные патологические состояния. Если вы регулярно употребляете продукты животного происхождения, то дефицит B12 может развиться только в каких-то совсем уж специфических случаях, однако для вегетарианцев соответствующий риск увеличивается во много раз», — говорят ученые из США, добавляя, что вегетарианцам необходимо принимать добавки с содержанием витамина B12, если они не хотят подорвать свое здоровье.