Этот популярный завтрак опасен для здоровья

Медики рассказали, что завтракать хлопьями с молоком очень вредно.С некоторых пор кукурузные хлопья стали одним из непременных атрибутов здорового питания для миллионов людей. Огромное количество взрослых и детей считают этот продукт питания идеальным завтраком.Однако новое исследование показало, что после употребления чашки кукурузных хлопьев с молоком уровень сахара в крови, что называется, устремляется в стратосферу.У каждого человека показатели сахара в крови изменяются в течение дня, что зависит от уровня активности, а также количества употребляемых калорий, метаболизма и многих других факторов.У жертв диабета и преддиабета организм с огромным трудом контролирует показатели сахара в крови.И вот теперь исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что большинство людей, которая попадают в категорию здоровых, сталкивается с мощнейшими скачками сахара в крови в течение всего дня, если их первым блюдом являются кукурузные хлопья с молоком. Эти выводы удивили самих учёных, которые попросили группу добровольцев носить постоянные мониторы сахара в крови.Хлопья вызывали гораздо более сильные скачки, чем даже бутерброды с арахисовым маслом.