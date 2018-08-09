Этот популярный завтрак опасен для здоровья

Медики рассказали, что завтракать хлопьями с молоком очень вредно.

С некоторых пор кукурузные хлопья стали одним из непременных атрибутов здорового питания для миллионов людей. Огромное количество взрослых и детей считают этот продукт питания идеальным завтраком.

Однако новое исследование показало, что после употребления чашки кукурузных хлопьев с молоком уровень сахара в крови, что называется, устремляется в стратосферу.

У каждого человека показатели сахара в крови изменяются в течение дня, что зависит от уровня активности, а также количества употребляемых калорий, метаболизма и многих других факторов.

У жертв диабета и преддиабета организм с огромным трудом контролирует показатели сахара в крови.

И вот теперь исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что большинство людей, которая попадают в категорию здоровых, сталкивается с мощнейшими скачками сахара в крови в течение всего дня, если их первым блюдом являются кукурузные хлопья с молоком. Эти выводы удивили самих учёных, которые попросили группу добровольцев носить постоянные мониторы сахара в крови.

Хлопья вызывали гораздо более сильные скачки, чем даже бутерброды с арахисовым маслом.
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Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология

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