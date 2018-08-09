Названа ягода, улучшающая зрение лучше моркови

Полезные продукты, которые нужно есть в августе.Август богат полезными и сладкие плоды, которые насыщают организм необходимыми витаминами, минералами, а также укрепляют иммунитет.О том, что обязательно нужно есть в этом месяце.Эксперты в области питания рекомендуют обратить внимание на дыню, арбуз и ежевику.Дыня хорошо влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудка. Этот овощ способен улучшить процессы кроветворения, дыня будет особенно полезной для беременных.Арбуз богат антиоксидантами, которые способны продлевать жизнь, защищать от возрастных изменений и рака. В арбузе содержится каротин, который известен своими свойствами - улучшением зрения. Арбуз также является отличным помощником в борьбе с избыточной массой тела.Ежевика - настоящий кладезь витаминов и минералов. Применение ежевики способно улучшать иммунитет и вырабатывает устойчивость к болезням мочевого пузыря, почек, суставов и сахарного диабета.