5 вещей, которые укрепят ваши отношения

Когда мы говорим о близости, то часто первое, что приходит в голову, - телесный контакт. Но на самом деле в мире есть намного больше вещей, которые более интимны, чем секс. Если вы будете делать их, то станете невероятно близки.1. Спите, обняв друг другаГоворят, что в какой позе спят мужчина и женщина, такие у них и отношения. В этом есть часть правды. Психологи утверждают, что, когда мужчина спит, обняв женщину, это указывает на то, что в отношениях все в порядке, романтическая фаза продолжается.Вам уютно и комфортно вместе, а это значит куда больше в отношениях, чем минутные удовольствия.2. Заботьтесь о человеке, когда он боленЧеловека легко любить, когда он здоров, бодр и весел. Но, когда ваш возлюбленный болен, с ним бывает нелегко. Тут следует помнить, что в этот момент нужно максимально поддержать своего партнера, чтобы он почувствовал, что действительно вам дорог.3. Расскажите друг другу о детствеНаверняка у вас есть такой момент из детства, о котором вы не готовы никому рассказывать. Но, если вы нашли своего человека, наверняка стоит приоткрыть занавес театра своей жизни. Тайны детства - те интимные секреты, которые мы раскрываем только самым-самым. После этого вы точно станете ближе.4. Съездите в путешествиеСущность человека никогда не открывается так, как во время путешествия. Вы сможете увидеть все его сильные и слабые стороны в непредвиденных обстоятельствах. Тогда только, вместе взявшись за руку, вы преодолеете все трудности. Что может быть откровеннее в отношениях?5. Слушайте вместе музыкуНичто так не сближает, как один плеер на двоих. Создайте плейлист из любимых песен и слушайте вместе. Делитесь впечатлениями. Это действительно делает отношения крепче.