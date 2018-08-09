Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника
На стол все чаще попадают помидоры, так удачно дополняющие пикантные блюда
Но, несмотря на известные вкусовые качества, томатам есть чем нас удивить.
Состав томатов и их польза для организма
Помидоры относятся к продуктам здорового питания. В 100 г томатов всего 17 ккал. В них много витаминов - А, В, В2, В6, В12, D, и С и микроэлементов: калий, натрий, кальций, фосфор, железо, магний. Благодаря такому составу употребление помидоров полезно для нервной системы, иммунитета и организма в целом.
Также помидоры защищают от инфекций желудочно-кишечного тракта, поддерживают оптимальную разреженность крови и предотвращают образование камней в желчном пузыре и почках, также служат профилактикой болезней печени и рака простаты. Томаты содержат необходимые антиоксиданты, которые помогают защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.
Сок свежих томатов помогает в лечении язвы и других заболеваний желудка, при условии, что он будет без соли. Стакан такого сока три раза в день после еды уже через две недели дарит заметное улучшение. Правда, перед повторным курсом терапию следует прекратить на 10 дней.
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