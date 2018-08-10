Названы продукты, затрудняющие похудение
По словам специалистов, существуют «коварные» продукты, которые совсем не воспринимаются как возможная причина полноты. Худеющим лучше от них отказаться.
Например, говорят эксперты-диетологи, мешают худеть продукты, представляющие собой чистые углеводы. Не обязательно конфеты (хотя и они тоже), таковыми могут быть и цельнозерновые хлебцы.
Просто грызть такой хлебец на завтрак в надежде стать стройнее – бесполезно, заявляют медики. Он быстро переварится и возникнет голод. Лучше есть хлебцы, соединяя их с некоторым количеством жира и белка. Так организм будет переваривать съеденное намного дольше и тратить больше энергии, черпая ее из жира.
Также экспертами оказались раскритикованы низкокалорийные продукты готового производства. На самом деле такие продукты содержат огромное количество различных заменителей сахара и консерванты. Эта пища не имеет ничего общего с натуральной, она не портится годами!
Теперь, внимание — замороженные овощи. В чем подвох? Специалисты объясняют: в такие овощи добавляют натрий для продления хранения. Натрий способствует задержке жидкости в организме и делает фигуру более округлой на вид.
Кроме того, худеющим не нужно пить соков. В них слишком много фруктозы и слишком мало клетчатки, и постоянное употребление соков лишь увеличивает вес.
Тормозят процессы похудения хлеб и алкоголь. Говорят, что в хлебе много клетчатки, но это верно только для продукта, выпеченного из специальной муки. Польза магазинного хлеба весьма сомнительна.
Что касается алкоголя, то даже бокал вина в день «отвлекает» печень, и процесс сжигания жира уже идет не так эффективно.
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Добавил penal в категорию Гастроэнтерология
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