Названы самые вредные привычки в офисе
Кроме карьерного роста и зарплаты, в офисе можно получить вредные привычки. От них привычек необходимо отказаться. Для этого надо вовремя их разгледеть.
Не завтракать
Привычка пить кофе или вместе с этим курить не придадут пользы организму. Часто ими заменяют завтрак и зря. Таким образом можно себя привести к гастриту или язве желудка.
Обедать за компьютером
Многозадачность негативно влияет на организм человека. Мозга нужен отдых и перезагрузки, которое он не получает. Поэтому лучше уделить хотя бы несколько минут каком-то другом занятии.
Сидеть весь день за столом
В этом случае проблем со здоровьем не избежать. Постарайтесь делать упражнения и чаще вставать.
Сутулиться
За неправильной осанки возник боли позвоночник, плеча. Сутулость может вызвать сколиоз и другие проблемы с позвоночником.
Тереть глаза
Это большой риск травмировать кожу век. Лучше вообще не трогать орган зрения, а делать упражнения.
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Добавил penal в категорию Разное
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