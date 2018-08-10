Названы самые вредные привычки в офисе

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Многозадачность негативно влияет на организм.Кроме карьерного роста и зарплаты, в офисе можно получить вредные привычки. От них привычек необходимо отказаться. Для этого надо вовремя их разгледеть.Не завтракатьПривычка пить кофе или вместе с этим курить не придадут пользы организму. Часто ими заменяют завтрак и зря. Таким образом можно себя привести к гастриту или язве желудка.Обедать за компьютеромМногозадачность негативно влияет на организм человека. Мозга нужен отдых и перезагрузки, которое он не получает. Поэтому лучше уделить хотя бы несколько минут каком-то другом занятии.Сидеть весь день за столомВ этом случае проблем со здоровьем не избежать. Постарайтесь делать упражнения и чаще вставать.СутулитьсяЗа неправильной осанки возник боли позвоночник, плеча. Сутулость может вызвать сколиоз и другие проблемы с позвоночником.Тереть глазаЭто большой риск травмировать кожу век. Лучше вообще не трогать орган зрения, а делать упражнения.