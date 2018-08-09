Пробиотики могут быть опасны для мозга

Ученые наблюдали за 30 добровольцами.Ученые из University of Augusta (штат Джорджия, США) утверждают, что пробиотики следует считать лекарственными средствами и учитывать разнообразные негативные побочные эффекты, которые могут возникать при их приеме.По мнению исследователей, пробиотики – добавки, содержащие «хорошие бактерии», не являются безвредными препаратами. В отличие от йогурта, квашеной капусты, кефира или темного шоколада, в которых концентрация бактерий невелика, пробиотики даже становились причиной того, что люди, принимавшие их, должны были уволиться с работы из-за побочных эффектов.Ученые наблюдали за 30 добровольцами, 22 из которых на момент исследования имели опыт приема хотя бы одного пробиотика. Оказалось, что лакто- и бифидобактерии, входящие в состав средства, выживали в кислой среде желудка и добирались до тонкого кишечника пациентов, где их не должно было быть, и образовывали там крупные колонии. Бактериальная ферментация углеводов приводила к образованию газообразного водорода и метана и, как следствие, к метеоризму и вздутию живота.Активность бактерий в желудке тоже оказалась вредна для человека. В ходе ферментативной переработки сахаров в этом случае образовывалась D-молочная кислота. Если L-молочная кислота – это результат брожения, то присутствие D-молочной кислоты в продукте говорит о заражении его некоторыми бактериями и об испорченности продукта. Ученые утверждают, что D-лактат может быть токсичен для мозга. А у некоторых испытуемых концентрация D-молочной кислоты в тканях мозга была в 2-3 раза выше нормы, что, по мнению исследователей, могло влиять на процессы мышления.Четверо испытуемых заявили, что после приема пробиотиков их мозг был настолько «затуманен», что им пришлось бросить работу. Один из участников проекта жаловался, что испытывает проблемы с концентрацией внимания и мышлением, а также вздутие живота уже через несколько минут после приема препарата. У трех из четырех добровольцев, принимавших пробиотики, после курса лечения антибиотиками все симптомы прекратились.Ученые приходят к выводу, что прием пробиотиков может привести к заселению некоторых отделов желудочно-кишечного тракта бактериями, которых там не должно быть в таком количестве. А это повышает риск развития лактоацидоза и нарушений работы мозга.Исследователи уточняют, что их выводы предварительны, но точно сказать можно одно: применение пробиотиков требует дополнительных исследований и может оказаться небезопасным для разных категорий пациентов.