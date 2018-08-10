Названа главная причина долголетия

Обнаруженные мутации связаны с процессами, типичными для старения клеток.Исследование ученых сразу нескольких институтов, опубликованное в журнале Molecular Biology Evolution, завершилось вердиктом специалистов о том, что секрет человеческого долголетия заключен в 25 генах.«Причиной всему мутации в генах, связанные, например, с возможностью заживления ран, коагуляции и защищенности от сердечно-сосудистых заболеваний, которые и привели к удлинению жизни», - высказались об этом специалисты.Один из первых ученых, которые начинали изучать данную проблему, Жерард Мунтане, утверждал, что существуют мутации, дающие разные эффекты: одни могут быть полезны, другие с возрастом, после завершения репродуктивной стадии, напротив, способны вредить. Данное исследование показало, что такая логика действительно верна. После сравнительного анализа геномных данных о болезнях человека в начале жизни и в старости специалисты заключили, что существуют мутации, защищающие от опасных болезней в молодости и при этом, увеличивающие риск заболевания другими болезнями в старости.Ученые отметили, что обнаруженные мутации связаны с процессами, типичными для старения клеток. Результаты их исследования могут поспособствовать разработке новых лекарств для лечения заболеваний, связанных со старением