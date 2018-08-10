Врачи назвали эффективные продукты для продления молодости

Диетологи объяснили, в чем польза оранжевых овощей и фруктов.Мудрая природа создала овощи, фрукты и ягоды разных цветов и оттенков.Чем полезны оранжевые овощи и фрукты.Овощи и фрукты — незаменимая составляющая здорового питания. Но важно не только их количество, но и разнообразие. Ведь не секрет, что фрукты и овощи отличаются друг от друга по содержанию витаминов, микроэлементов, антиоксидантов. Знаете ли вы, что цвет овоща или фрукта показывает, какими именно полезными веществами он богат? Это объясняется тем, что концентрация растительных соединений в его составе определяет окраску.Цветовая гамма растительных даров природы невероятно многообразна. Как известно, даже разные сорта одного и того же растения могут кардинально отличаться по цвету и оттенкам, а следовательно, — по полезности. О том, чем полезны оранжевые овощи и фрукты, пойдет речь в сегодняшней статье.Оранжевые дары природы присутствуют на нашем столе в любое время года. Например, зимой мы наслаждаемся апельсинами, мандаринами и хурмой, летом приходит время абрикосов, персиков, дынь, сладкого перца. Осенью делаем заготовки из облепихи, готовим вкусные блюда из тыквы. А морковь – традиционный компонент блюд круглый год. Этот список можно продолжить.Лучше употреблять фрукты и фруктовые фреши в первой половине дня.Красивую яркую окраску этим фруктам, ягодам и овощам обеспечивает бета-каротин, который в организме под действием ферментов преобразуется в витамин А. Этот витамин необходим для полноценного синтеза белков и обмена веществ, правильного распределения жировых отложения, для здоровья зубов и костей. Он способствует росту новых клеток и замедляет старение. Витамин А важен для здоровья глаз. Помните знакомый из детства совет «есть морковку для хорошего зрения»? Кроме того, при недостатке витамина А невозможна четкая работа иммунной системы и надежная защита от инфекций. Дефицит этого витамина чреват также сбоями в работе эндокринной и сердечно-сосудистой систем, ухудшением состояния кожи.Оранжевые овощи и фрукты также богаты витамином С и содержат бета-криптоксанин. Это вещество обладает противовоспалительным действием и является антиоксидантом, препятствуя разрушительному воздействию свободных радикалов и тормозя старение.При этом, каждый фрукт или овощ оранжевого цвета по-своему полезен нашему организму. Давайте рассмотрим самые популярные из них.МорковьМорковь, пожалуй, самая известная в этой группе. Ее употребляют в сыром и термически обработанном виде. Из нее готовят напитки и блюда для повседневного, детского, диетического и лечебного питания.Кроме уже упомянутых бета-каротина и витамина С, морковь содержит витамины группы В, витамины PP, К, а также комплекс микроэлементов.Морковь способствует снижению уровня холестерина в крови. Это важно для профилактики заболеваний сердца и сосудов. Она нормализует пищеварение, обладает желчегонным и мочегонным эффектами (что полезно для печени и почек).Также этот овощ рекомендуют людям, больным сахарным диабетом. Морковный сок улучшает аппетит, снижает утомляемость, улучшает работу поджелудочной железы. Морковь очень полезна для детей, беременных и кормящих женщин. Она входит в состав многих масок для кожи.Осенью и зимой имунная система работает с двойной нагрузкой, поэтому ей нужны антиоксиданты для защиты клеток от повреждения. Лучшими антиоксидантами выступают витамин С, Е и бета каротинЦитрусовыеСамый ценный компонент цитрусовых – витамин С. Он укрепляет иммунитет, защищает клетки от негативного воздействия окружающей среды, препятствует преждевременному старению. Апельсины и мандарины также богаты витаминами группы В. Роль этих витаминов сложно переоценить. Они благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, помогают избежать проблем со сном, с кожей и волосами, необходимы для хорошего настроения.Содержащиеся в цитрусовых фитонциды препятствуют росту и развитию бактерий и микроскопических грибов.Польза абрикосАбрикос можно назвать лидером по содержанию калия. Особенно много этого макроэлемента в кураге. Калий необходим для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек.Кроме того, абрикосы содержат фосфор и магний. Фосфор улучшает память и повышает выносливость клеток головного мозга. Магний участвует в регенерации нервных клеток.Польза тыквыТыкву называют кладовой витаминов, макро- и микроэлементов, питательных веществ. Она богата витаминами С, D, Т, Е, группы В, железом, калием, цинком, магнием, фосфором, клетчаткой, пектином, органическими кислотами.Этот овощ легко усваивается организмом, поэтому широко применяется для детского и диетического питания. Тыква полезна при заболеваниях ЖКТ с повышенной кислотностью. Включить этот овощ в меню рекомендуют при запорах, атеросклерозе, диабете, туберкулезе, подагре, диабете, желчекаменной болезни, при нарушении работы почек, отеках у беременных. Тыква подходит для людей с лишним весом: содержащиеся в ней вещества ускоряют обмен веществ, выводят «плохой» холестерин, помогают сделать кожу упругой и эластичной. Последнее свойство важно для профилактики растяжек и отвисания кожи при быстрой потере веса.Овощи и фрукты оранжевого цвета можно есть сырыми, готовить из них множество блюд – от супов и гарниров до десертов и соусов.