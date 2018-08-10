Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть морепродукты

Ученые назвали продукт, снижающий стресс и агрессивность.Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 способствует существенному снижению уровня стресса и агрессивности.Ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл по результатам исследования выяснили, что дети, которые употребляют в пищу продукты с высоким содержанием омега-3 , ведут себя спокойней сверстников. Это также позитивно отражается на спокойствии родителей.По мнению экспертов, агрессивное, а иногда и преступное поведение зависит, в том числе, от биологических факторов. А увеличение употребления продуктов с высоким содержанием омега-3 будет способствовать предотвращению антисоциальных действий.Специалисты также отмечают, что, помимо седативного эффекта, омега-3 улучшает работу мозга, внимание и память. Наибольшее количество омега-3 содержится в морепродуктах.