Мышечные зажимы шеи и спины. Как справиться с болевым синдромом?

Пожалуй, самая частая причина возникновения боли в области шеи и спины - это хроническое напряжение соответствующих мышц, которое в большинстве случаев является результатом частичного смещения позвонков, ущемляющих нервы. Мышца, которая находится в состоянии статического напряжения, сокращается гораздо сильнее, чем это происходит в норме. В итоге в зажатом мышечном участке нарушается микроциркуляция, и недостаток кровотока приводит к накоплению продуктов метаболизма, оказывающих токсическое воздействие.Головной мозг, получая болевые сигналы, только усиливает мышечное напряжение в зоне воздействия, в результате чего ещё больше страдает кровоснабжение. Так формируется порочный круг, развивается хронический болевой синдром, который даёт о себе знать при любой, даже самой незначительной нагрузке.Существуют ли способы решения этой проблемы? Специальные упражнения для шеи и спины могут помочь расслабить мышцы путём усиления кровотока и выведения токсических продуктов обмена веществ.Нижеприведенные упражнения отлично подойдут для людей, страдающих хронической головной болью, а также болью в области спины и шеи.Пожимание плечамиУпражнение выполняется стоя или сидя.Примите естественную позу.Глубоко вдохните, в это же время начинайте поднимать плечи.Доведите плечи до максимальной высоты и отведите их назад.В этом положении начинайте медленно выдыхать.Опускайте плечи, выводите их вперёд.Повторите цикл 4-5 раз.Упражнение должно выполняться медленно, в размеренном темпе, фокусируйтесь на выполнении каждого действия.Вращения в плечевом суставеКончики пальцев расположите на плечах.Сделайте вдох, одновременно поднимая локти вверх и назад. В максимальной точке амплитуды задержите дыхание на 2 секунды.Сделайте выдох, одновременно выводя локти вперёд так, чтобы они соединились перед грудью.Повторите цикл 4-5 раз.Упражнение “Чтение”Держите перед собой раскрытые кисти на уровне плеч (представьте, что вы читаете книгу).Сделайте глубокий вдох, одновременно поднимая кисти вверх. Глазами следите за ладонями так, чтобы голова разгибалась в шейном отделе в такт движению рук. Спину при этом держите ровно.В максимальной точке амплитуды задержите дыхание на 2 секунды.Делайте выдох, опуская подбородок на грудь до предела.Начинайте следующий вдох, одновременно отводя локти назад до предела и полностью расправляя грудь.В максимальной точке амплитуды задержите дыхание на 2 секунды.Выдыхайте, вытягивая руки максимально вперёд. Подбородок всё это время остаётся на груди.Вернитесь в исходное положение. Повторите цикл 4-5 раз.