Мышечные зажимы шеи и спины. Как справиться с болевым синдромом?

Пожалуй, самая частая причина возникновения боли в области шеи и спины - это хроническое напряжение соответствующих мышц, которое в большинстве случаев является результатом частичного смещения позвонков, ущемляющих нервы. Мышца, которая находится в состоянии статического напряжения, сокращается гораздо сильнее, чем это происходит в норме. В итоге в зажатом мышечном участке нарушается микроциркуляция, и недостаток кровотока приводит к накоплению продуктов метаболизма, оказывающих токсическое воздействие.

Головной мозг, получая болевые сигналы, только усиливает мышечное напряжение в зоне воздействия, в результате чего ещё больше страдает кровоснабжение. Так формируется порочный круг, развивается хронический болевой синдром, который даёт о себе знать при любой, даже самой незначительной нагрузке.

Существуют ли способы решения этой проблемы? Специальные упражнения для шеи и спины могут помочь расслабить мышцы путём усиления кровотока и выведения токсических продуктов обмена веществ.

Нижеприведенные упражнения отлично подойдут для людей, страдающих хронической головной болью, а также болью в области спины и шеи.

Пожимание плечами

Упражнение выполняется стоя или сидя.

Примите естественную позу.
Глубоко вдохните, в это же время начинайте поднимать плечи.
Доведите плечи до максимальной высоты и отведите их назад.
В этом положении начинайте медленно выдыхать.
Опускайте плечи, выводите их вперёд.
Повторите цикл 4-5 раз.
Упражнение должно выполняться медленно, в размеренном темпе, фокусируйтесь на выполнении каждого действия.

Вращения в плечевом суставе

Кончики пальцев расположите на плечах.
Сделайте вдох, одновременно поднимая локти вверх и назад. В максимальной точке амплитуды задержите дыхание на 2 секунды.
Сделайте выдох, одновременно выводя локти вперёд так, чтобы они соединились перед грудью.
Повторите цикл 4-5 раз.

Упражнение “Чтение”

Держите перед собой раскрытые кисти на уровне плеч (представьте, что вы читаете книгу).
Сделайте глубокий вдох, одновременно поднимая кисти вверх. Глазами следите за ладонями так, чтобы голова разгибалась в шейном отделе в такт движению рук. Спину при этом держите ровно.
В максимальной точке амплитуды задержите дыхание на 2 секунды.
Делайте выдох, опуская подбородок на грудь до предела.
Начинайте следующий вдох, одновременно отводя локти назад до предела и полностью расправляя грудь.
В максимальной точке амплитуды задержите дыхание на 2 секунды.
Выдыхайте, вытягивая руки максимально вперёд. Подбородок всё это время остаётся на груди.
Вернитесь в исходное положение. Повторите цикл 4-5 раз.
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