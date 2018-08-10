Мышечные зажимы шеи и спины. Как справиться с болевым синдромом?
Головной мозг, получая болевые сигналы, только усиливает мышечное напряжение в зоне воздействия, в результате чего ещё больше страдает кровоснабжение. Так формируется порочный круг, развивается хронический болевой синдром, который даёт о себе знать при любой, даже самой незначительной нагрузке.
Существуют ли способы решения этой проблемы? Специальные упражнения для шеи и спины могут помочь расслабить мышцы путём усиления кровотока и выведения токсических продуктов обмена веществ.
Нижеприведенные упражнения отлично подойдут для людей, страдающих хронической головной болью, а также болью в области спины и шеи.
Пожимание плечами
Упражнение выполняется стоя или сидя.
Примите естественную позу.
Глубоко вдохните, в это же время начинайте поднимать плечи.
Доведите плечи до максимальной высоты и отведите их назад.
В этом положении начинайте медленно выдыхать.
Опускайте плечи, выводите их вперёд.
Повторите цикл 4-5 раз.
Упражнение должно выполняться медленно, в размеренном темпе, фокусируйтесь на выполнении каждого действия.
Вращения в плечевом суставе
Кончики пальцев расположите на плечах.
Сделайте вдох, одновременно поднимая локти вверх и назад. В максимальной точке амплитуды задержите дыхание на 2 секунды.
Сделайте выдох, одновременно выводя локти вперёд так, чтобы они соединились перед грудью.
Повторите цикл 4-5 раз.
Упражнение “Чтение”
Держите перед собой раскрытые кисти на уровне плеч (представьте, что вы читаете книгу).
Сделайте глубокий вдох, одновременно поднимая кисти вверх. Глазами следите за ладонями так, чтобы голова разгибалась в шейном отделе в такт движению рук. Спину при этом держите ровно.
В максимальной точке амплитуды задержите дыхание на 2 секунды.
Делайте выдох, опуская подбородок на грудь до предела.
Начинайте следующий вдох, одновременно отводя локти назад до предела и полностью расправляя грудь.
В максимальной точке амплитуды задержите дыхание на 2 секунды.
Выдыхайте, вытягивая руки максимально вперёд. Подбородок всё это время остаётся на груди.
Вернитесь в исходное положение. Повторите цикл 4-5 раз.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил kolonka в категорию Травматология
Добавить комментарий