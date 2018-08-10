Еда, разогревать которую опасно для здоровья

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Современный ритм жизни требует повышенной скорости во всем, в том числе в приготовлении еды. Именно поэтому мы предпочитаем готовить раз или два в неделю большими порциями, а потом просто разогревать и есть. Но не стоит так легкомысленно относиться к разогреванию еды. Этот процесс способен настолько разрушительно повлиять на некоторые продукты, что приведет к отравлению или необратимым изменениям в организме. Есть по крайней мере несколько видов блюд, разогревать которые нельзя ни при каких обстоятельствах.ГрибыГрибы — это своеобразная пища, которую нельзя отнести ни к овощам, ни к мясу. Свойства этого продукта также уникальны. Грибы почти полностью состоят из белка, но этот белок отличается от привычного нам животного белка. Именно поэтому любые блюда с этим продуктом должны быть съедены непосредственно после приготовления. Если они остыли, они потеряют часть своих вкусовых свойств. Но при разогреве грибы становятся опасными для здоровья желудка. Белки в них преобразуются в вещества, способные вызвать отравление.ЯйцоТакой привычный для нас завтрак, как яичница или омлет, ни в коем случае нельзя готовить с вечера по той простой причине, что этот продукт нельзя нагревать повторно. Токсины, образующиеся в яичном белке после того, как их засунули в микроволновку, могут быть причиной болезненных ощущений в желудке и нарушения работы кишечника.КартофельКартофель полностью теряет свою пищевую ценность, если его разогревают. Более того, блюда из этого продукта нельзя оставлять надолго даже при комнатной температуре. В нем образуются вещества, которые вызывают тошноту или пищевое отравление.РисБелый и коричневый рис способен навредить организму не только из-за того, что его повторно разогревают, но и из-за неправильного хранения. Дело в том, что сырой рис содержит споры, превращающиеся в бактерии, которые могут выжить даже после приготовления. Когда приготовленный рис остается при комнатной температуре, эти бактерии размножаются, а при повышенной температуре могут вызвать острый приступ отравления со всеми сопутствующими симптомами.ШпинатКак и многие другие зеленые листовые овощи, шпинат богат нитратами и железом. При повторном нагревании эти нитраты могут превращаться в нитриты и другие известные канцерогены. То есть шпинат буквально станет ядовитым и будет провоцировать развитие рака в организме.Растительное маслоПодсолнечное нерафинированное масло, масло грецкого ореха и льняное масло имеют очень низкую температуру дымления. Вот почему, когда их разогревают, они становятся прогорклыми. Поэтому нужно вообще избегать такие масла для использования при приготовления горячих блюд или выпечки. Они хороши только в маринадах и салатах.КурицаТак же, как грибы, курица богата белками, на которые негативно влияет повторный подогрев. Это может вызвать проблемы с пищеварением. Если вы действительно хотите разогреть приготовленную курицу, можно сделать это при низкой температуре в течение более длительного времени. Однако все же лучший способ съесть остывшего цыпленка — положить его в салат или бутерброд.