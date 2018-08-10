Липедема: 7 симптомов, которые должны насторожить

Так много женщин мечтают иметь ноги, как у Хайди Клум! Но иногда их мечты не могут сбыться из-за ужасной болезни, а не лени или неправильного питания. Липедема встречается у 10-11% женщин и проявляется, когда жир распределяется не так, как обычно. Он накапливается в нижней части тела, делая его непропорциональным.Что такое липедема?Хотя основная причина заболевания все еще не выяснена, врачи предполагают, что женские гормоны (эстроген, прогестерон) играют ключевую роль в развитии заболевания. Эта теория подтверждается тем, что липедема появляется преимущественно у женщин и обостряется в период полового созревания, во время беременности или менопаузы.Еще одиним из важных факторов риска является наследственность. Если кто-то из вашей семьи болел липодемой, то ваши шансы на развитие болезни удваиваются.Липедема не обусловлена ожирением. Исследования показывают, что женщины с этим заболеванием могут терять вес в верхней части тела, но нижняя часть у них при этом остается неизменной.Какие симптомы липедемы?Симптомы заболевания довольно характерны и включают:-большие отекшие ноги;-слой жира вокруг лодыжек;-очевидная диспропорция между верхней и нижней частями тела;-целлюлит;-синяки на ногах;-болезненные затвердения под кожей;-физические нагрузки и диета не способствуют уменьшению жировых отложений.Три стадии липедемыПервая стадия характеризируется появлением дополнительной жировой ткани вокруг колен, бедер и лодыжек. Нижняя часть тела медленно начинает расти и становится больше, чем верхняя.Второй этап — это постановка диагноза, поскольку диспропорция тела становится очевидной. Среди новых симптомов появляется целлюлит, зачастую болезненно опухшие ноги, жировые образования вокруг лодыжек.На третьей стадии жир накапливается на руках, животе и задней части ног, которые постоянно опухшие и болят.Что делать при липедеме?Основное правило — оставаться активными. Хотя регулярные тренировки не вылечат липедему, они могут замедлить ее и предотвратить накопление нелипедемического жира в ногах. Кроме того, физическая активность помогает крови и лимфе правильно циркулировать, что снижает вероятность любых осложнений, таких как инфекции, фиброз и лимфедема.Изменения в рационе также могут улучшить общую ситуацию. Тем не менее, важно проконсультироваться со своим врачом, чтобы обсудить все возможные варианты лечения. Не стесняйтесь делать этого.