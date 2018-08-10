Липедема: 7 симптомов, которые должны насторожить
Что такое липедема?
Хотя основная причина заболевания все еще не выяснена, врачи предполагают, что женские гормоны (эстроген, прогестерон) играют ключевую роль в развитии заболевания. Эта теория подтверждается тем, что липедема появляется преимущественно у женщин и обостряется в период полового созревания, во время беременности или менопаузы.
Еще одиним из важных факторов риска является наследственность. Если кто-то из вашей семьи болел липодемой, то ваши шансы на развитие болезни удваиваются.
Липедема не обусловлена ожирением. Исследования показывают, что женщины с этим заболеванием могут терять вес в верхней части тела, но нижняя часть у них при этом остается неизменной.
Какие симптомы липедемы?
Симптомы заболевания довольно характерны и включают:
-большие отекшие ноги;
-слой жира вокруг лодыжек;
-очевидная диспропорция между верхней и нижней частями тела;
-целлюлит;
-синяки на ногах;
-болезненные затвердения под кожей;
-физические нагрузки и диета не способствуют уменьшению жировых отложений.
Три стадии липедемы
Первая стадия характеризируется появлением дополнительной жировой ткани вокруг колен, бедер и лодыжек. Нижняя часть тела медленно начинает расти и становится больше, чем верхняя.
Второй этап — это постановка диагноза, поскольку диспропорция тела становится очевидной. Среди новых симптомов появляется целлюлит, зачастую болезненно опухшие ноги, жировые образования вокруг лодыжек.
На третьей стадии жир накапливается на руках, животе и задней части ног, которые постоянно опухшие и болят.
Что делать при липедеме?
Основное правило — оставаться активными. Хотя регулярные тренировки не вылечат липедему, они могут замедлить ее и предотвратить накопление нелипедемического жира в ногах. Кроме того, физическая активность помогает крови и лимфе правильно циркулировать, что снижает вероятность любых осложнений, таких как инфекции, фиброз и лимфедема.
Изменения в рационе также могут улучшить общую ситуацию. Тем не менее, важно проконсультироваться со своим врачом, чтобы обсудить все возможные варианты лечения. Не стесняйтесь делать этого.
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