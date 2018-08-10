Признаки того, что у вас критически повышено давление!

Современный ритм жизни довольно насыщен, а это часто мешает нам вовремя прислушаться к тем сигналам, которые подает организм. К сожалению, серьезные нарушения в его функционировании мы ошибочно связываем с обычной усталостью, что в особенности опасно, если речь идет о повышенном давлении.Гипертония – одна из наиболее распространенных причин возникновения различных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Часто люди, на постоянной основе страдающие от повышенного давления, даже не догадываются об этом, что приводит к переходу подобного состояния в более серьезную стадию. Распознать проблему можно по этим нескольким признакам.1. НаследственностьЕсли у вас есть страдающие гипертонией кровные родственники, с большой вероятностью и сами вы можете попадать в группу риска. В особенности внимательными следует быть, если инфаркты или инсульты были диагностированы бабушкам, дедушкам, родителям, сестрам или братьям.2. Проблемы с равновесиемГоловокружения, частые головные боли, сопровождающиеся потерей равновесия, тоже относятся к признакам гипертонии и требуют обращения к врачу, в особенности, если приступы характеризуются регулярностью или значительной продолжительностью во времени.3. Снижение остроты зренияНарушение аккомодации, снижение остроты зрения также могут быть следствием повышенного давления. Важно обратиться к профильному специалисту, если вы отмечаете нечеткость в визуальном восприятии.4. Респираторные проблемыЗатрудненное дыхание и боль в области грудной клетки могут быть спровоцированы повышенным кровяным давлением и часто являются симптомами гипертонии.5. АритмияНарушения частоты и ритма сокращений сердечной мышцы нередко свидетельствуют о критически высоком уровне АД.6. Уменьшение частоты мочеиспусканияГипертония часто развивается на фоне других заболеваний, к наиболее распространенным из которых относятся сахарный диабет и почечные патологии. Не затягивайте визит к врачу, если вы заметили, что стали реже ходить в туалет, в особенности, когда эти походы сопровождаются нетипичными ощущениями или наличием в составе урины крови.7. Стук в вискахНетипичная, вызываемая перепадами или постоянно повышенным уровнем давления пульсация может ощущаться в области височных вен, шеи, грудной клетки, а также ушей.8. Хроническая усталостьСопровождающаяся чувством замешательства постоянная усталость – еще один тревожный симптом, который часто является спутником гипертонии.Современные нормы давленияРанее верхними и нижними границами нормального артериального давления считались соответственно 129 и 80 мм рт. ст., однако в конце 2017-го года специалисты внесли в привычную градацию некоторые изменения. В связи с этим были пересмотрены и стадии, определяющие тяжесть состояния страдающего от гипертонии человека.Нормальным считается показатель, не превышающий значение 120/80.Повышенным давление является уже тогда, когда его верхняя граница находится в пределах 120-129, а нижняя – менее 80 мм рт. ст.Гипертония первой стадии характеризуется показателями в пределах 130-139/80-89 мм рт. ст.Во вторую стадию заболевание переходит, когда значения достигают 140/90 мм рт. ст.Если систолическое давление выше 180, а диастолическое – 120, речь идет уже о гипертоническом кризе.Профилактика гипертонииЕдинственным способом предотвращения гипертонии является регулярная профилактика. Повышенное артериальное давление – одно из наиболее часто встречаемых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Рекомендации по его профилактике можно разделить на 2 группы – клинические и те, которые можно соблюдать в домашних условияхСоветы врачейОтказ от курения и минимизация потребления горячительных напитков (до 30-50 г в сутки) – одна из главных мер предосторожности. Ощутимый результат в сторону уменьшения показателей артериального давления будет заметен уже через несколько месяцев.Снижение количества потребляемой соли (менее 5 г в сутки) – еще одна профилактическая мера. Наряду с этим крайне желательно руководствоваться принципами правильного питания – разнообразить рацион фруктами и овощами, растительной пищей, молочной продукцией.Минимизация потребления содержащих кофеин напитков и продуктов также способна нормализовать уровня АД.Контроль массы тела также способствует снижению показателей артериального давления. Желательно следить, чтобы окружность талии составляла не более 88 и 102 см соответственно для женщин и мужчин.Рост активности образа жизни за счет регулярных физических нагрузок способствует нормализации интенсивности кровотока и препятствует скачкам давления. Чтобы добиться его снижения на 5-8 мм рт.ст, достаточно заниматься всего 2,5 часа в неделю. Важно помнить также о том, что резкое прекращение тренировок может способствовать тому, что давление снова повысится.Снижение уровня стресса – еще один способ регулирования уровня давления.Регулярный контроль показателей АД поможет не пропустить момент, когда необходимо обратиться к врачу.