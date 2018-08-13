Названы полезные и вредные свойства популярного обезболивающего
Ибупрофен признан ВОЗ одним из важнейших лекарственных средств. Популярный противовоспалительный препарат обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.
Когда применяют ибупрофен
Препарат применяют при различных заболеваниях суставов, в частности, артрите и остеоартрозе, болезнях Персонейджа-Тернера и Бехтерева, анкилозирующем спондилите и при различных формах суставных и внесуставных ревматоидных заболеваний. Также препарат снимает болевые ощущения.
В последнее время, его все чаще применяют для симптоматического лечения лихорадочных состояний при инфекционных заболеваниях (грипп, ОРВИ и т.д.), в том числе и у детей.
Преимущества препарата
Механизм действия ибупрофена хорошо изучен, а эффективность клинически апробирована, поэтому препарат входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Одним из основных преимуществ препарата является то, что он, как правило, хорошо переносится и не вызывает раздражения слизистой оболочки желудка.
Во время лактации этот препарат является одним из самых безопасных выборов. Он не влияет на секрецию молока и попадает в грудное молоко в очень небольшом количестве.
Противопоказания
"Ибупрофен" нельзя принимать детям, у которых астма, хронически болеющим детям, а также пациентам с гастритами и язвой желудочно-кишечного тракта и женщинам в третий триместр беременности.
Кроме того, нельзя пить таблетки, у кого есть:
- рецидивирующий полипоз носа и околоносовых пазух;
- нарушение свертывания крови;
- активное желудочно-кишечное кровотечение;
- тяжелая почечная и печеночная недостаточность
- черепно-мозговая травма
- повышенное внутричерепное давление;
- внутричерепное кровоизлияние;
- заболевание зрительного нерва
- нарушение цветового зрения;
Вред "Ибупрофена"
Прием обезболивающего во время беременности повышает риск нарушений развития половых органов у новорожденных мальчиков.
В отдельных случаях может вызывать такие побочные действия как: одышка, бронхоспазм, тошнота, рвота, боль в животе, изжога, диарея, метеоризм и др. В редких случаях – нарушение функции зрения.
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