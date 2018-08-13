Названы полезные и вредные свойства популярного обезболивающего

Ибупрофен: польза и вредИбупрофен признан ВОЗ одним из важнейших лекарственных средств. Популярный противовоспалительный препарат обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.Когда применяют ибупрофенПрепарат применяют при различных заболеваниях суставов, в частности, артрите и остеоартрозе, болезнях Персонейджа-Тернера и Бехтерева, анкилозирующем спондилите и при различных формах суставных и внесуставных ревматоидных заболеваний. Также препарат снимает болевые ощущения.В последнее время, его все чаще применяют для симптоматического лечения лихорадочных состояний при инфекционных заболеваниях (грипп, ОРВИ и т.д.), в том числе и у детей.Преимущества препаратаМеханизм действия ибупрофена хорошо изучен, а эффективность клинически апробирована, поэтому препарат входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.Одним из основных преимуществ препарата является то, что он, как правило, хорошо переносится и не вызывает раздражения слизистой оболочки желудка.Во время лактации этот препарат является одним из самых безопасных выборов. Он не влияет на секрецию молока и попадает в грудное молоко в очень небольшом количестве.Противопоказания"Ибупрофен" нельзя принимать детям, у которых астма, хронически болеющим детям, а также пациентам с гастритами и язвой желудочно-кишечного тракта и женщинам в третий триместр беременности.Кроме того, нельзя пить таблетки, у кого есть:- рецидивирующий полипоз носа и околоносовых пазух;- нарушение свертывания крови;- активное желудочно-кишечное кровотечение;- тяжелая почечная и печеночная недостаточность- черепно-мозговая травма- повышенное внутричерепное давление;- внутричерепное кровоизлияние;- заболевание зрительного нерва- нарушение цветового зрения;Вред "Ибупрофена"Прием обезболивающего во время беременности повышает риск нарушений развития половых органов у новорожденных мальчиков.В отдельных случаях может вызывать такие побочные действия как: одышка, бронхоспазм, тошнота, рвота, боль в животе, изжога, диарея, метеоризм и др. В редких случаях – нарушение функции зрения.