Названы причины усталости у тех, кто нормально спит

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Сон состоит из различных процессов и этапов.Даже после полноценного восьмичасового дня можно чувствовать себя уставшим. Почему же так происходит? Одной из причин такой усталости может быть накопление стресса от повседневных рутинных проблем, отмечают врачи.Согласно данным опроса, проведенного фондом психического здоровья, почти треть земного населения страдает от сна плохого качества из-за переживаний, связанных, с работой или финансовым положением. Напряжение и беспокойство, вызванные этим, являются распространенными факторами усталости, утверждают ученые.«Ночной сон состоит из различных процессов и этапов, каждый из которых предполагает длительное время. Тревога и стресс, которые человек испытывает днем, могут значительно снижать уровень глубокого сна, значит, влиять и на структуру сна в целом, не позволяя чувствовать себя отдохнувшим», - пояснили ученые.Также значительно влияет на ощущение отдыха и усталости образ жизни. К примеру, употребление алкоголя и сладостей вечером часто провоцирует плохой сон, из-за чего весь последующий после него день будет чувствоваться усталость. Согласно данным исследования Колумбийского университет, высокий уровень сахара и насыщенных жиров, а также низкое содержание клетчатки в рационе питания человека делают его сон более поверхностным и чутким, что не позволяет организму полноценно отдыхать ночью и вызывает усталость.Кроме того, причиной физической разбитости может быть железодефицитная анемия. Проверить, достаточно ли в крови железа, можно, сдав специальный анализ.Еще один фактор – плохое состояние микрофлоры кишечника. Ученые отмечают, что полезные бактерии производят химические нейротрансмиттеры, которые помогают снизить уровень гормона стресса кортизола, негативно влияющего на сон. Если таких бактерий недостаточно, могут развиваться повышенная тревожность и нарушения сна.