Медики подсказали, как нормализовать давление без таблеток

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Каждый из нас ежедневно использует лук. Это один из самых полезных овощей, который имеет огромное количество целебных свойств для нашего организма.
К сожалению, мало кто знает, что луковая кожура также имеет противораковые, противогрибковые, антибактериальные и антиоксидантные свойства.
К тому же луковая шелуха богата флавоноидами и антиоксидантами, в дополнение к этому, также она содержит витамин А, С и Е.
Исследования доказали, что луковая шелуха имеет множество преимуществ для нашего здоровья и красоты.
В этом исследовании изучали луковую шелуху в качестве пищевого ингредиента.
Как оказалось, из-за обилия растворимого волокна в луковой кожуре, ее употребление помогает поддерживать движения кишечника, удалять токсичные отходы из толстой кишки и и поддерживать рН в кишечник на оптимальном уровне, предотвращая образование раковых клеток.
Употребление волокна, содержится в луковой шелухе, также помогает снизить риск многих заболеваний, таких как рак толстой кишки, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и диабет 2-го типа.
В этой статье мы расскажем вам один из самых простых способов использовать все ее преимущества.
Очередное исследование подчеркнуло важность флавоноидов, содержащихся в кожуре лука, в том числе кверцетин.
Кверцетин - это флавоноиды с многочисленными целебными свойствами, которые помогают снизить кровяное давление, предотвратить засорение артерий, а также снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки и желудочно-кишечных проблем.
Также вы можете употреблять чай с луковой шелухой.
Для его приготовления вам понадобится:
вода
луковая шелуха.
приготовление:
Тщательно вымойте луковую шелуху, залейте ее кипятком и дайте настояться в течение 15 минут.
Теперь процедите напиток и выпейте.
Вы можете пить чай перед сном, так как кверцетин также оказывает седативное действие.
Не употребляйте луковая шелуха во время беременности и кормления грудью.
Перед применением любых народных средств, обязательна консультация врача!
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