Медики подсказали, как нормализовать давление без таблеток

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Простое средство для снижения давления.Каждый из нас ежедневно использует лук. Это один из самых полезных овощей, который имеет огромное количество целебных свойств для нашего организма.К сожалению, мало кто знает, что луковая кожура также имеет противораковые, противогрибковые, антибактериальные и антиоксидантные свойства.К тому же луковая шелуха богата флавоноидами и антиоксидантами, в дополнение к этому, также она содержит витамин А, С и Е.Исследования доказали, что луковая шелуха имеет множество преимуществ для нашего здоровья и красоты.В этом исследовании изучали луковую шелуху в качестве пищевого ингредиента.Как оказалось, из-за обилия растворимого волокна в луковой кожуре, ее употребление помогает поддерживать движения кишечника, удалять токсичные отходы из толстой кишки и и поддерживать рН в кишечник на оптимальном уровне, предотвращая образование раковых клеток.Употребление волокна, содержится в луковой шелухе, также помогает снизить риск многих заболеваний, таких как рак толстой кишки, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и диабет 2-го типа.В этой статье мы расскажем вам один из самых простых способов использовать все ее преимущества.Очередное исследование подчеркнуло важность флавоноидов, содержащихся в кожуре лука, в том числе кверцетин.Кверцетин - это флавоноиды с многочисленными целебными свойствами, которые помогают снизить кровяное давление, предотвратить засорение артерий, а также снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки и желудочно-кишечных проблем.Также вы можете употреблять чай с луковой шелухой.Для его приготовления вам понадобится:водалуковая шелуха.приготовление:Тщательно вымойте луковую шелуху, залейте ее кипятком и дайте настояться в течение 15 минут.Теперь процедите напиток и выпейте.Вы можете пить чай перед сном, так как кверцетин также оказывает седативное действие.Не употребляйте луковая шелуха во время беременности и кормления грудью.Перед применением любых народных средств, обязательна консультация врача!