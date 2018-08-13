Названо проверенное народное средство для профилактики рака

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Это средство борется с раком, улучшает работу печень и нормализует кровообращение.Листья гуанабаны является одним из самых эффективных анти-канцерогенов, известных до сих пор.В этой статье мы покажем вам удивительные преимущества листьев гуанабаны и расскажем, почему они используются против рака.В 1976 году было проведено исследование влияния гуанабаны на развитие злокачественной опухоли. Полученные результаты оставили исследователей в замешательстве и недоумении.Было обнаружено, что стебель и листья этого растения имеют органические соединения, способные бороться с раком.Особенно эффективным этот метод оказался при борьбе с раком толстой кишки, предстательной железы, поджелудочной железы и легких.Свойства и преимущества для здоровья этого растения:Помогает бороться с раком.Уменьшает гипертонию.Контролирует астму.Контролирует уровень глюкозы в крови у диабетиков.Корректирует расстройства печени.Очищает от внутренних паразитов.Борется с бронхитом и кашлем.Улучшает и предотвращает плохое кровообращение.Успокаивает и расслабляет, устраняет бессонницу.Устраняет бактерии.Вот как правильно использовать листья этого растения для борьбы с раком:ингредиенты:Один литр воды15 листьев гуанабаны.подготовка:Возьмите листья гуанабаны (они могут быть свежими или сушеными), порежьте стебель на мелкие кусочки.Поместите листья и стебли в кипящую воду и варите смесь на среднем огне в течение 30 минут.Дайте напитку настояться, чтобы отвар был сильно концентрированный, после этого отфильтруйте его.применение:Принимайте этот отвар 2 раза в день: утром и вечером.Люди, которые употребляют этот чай, говорят, что после его употребления им становится очень жарко, как после химиотерапии, но без побочных эффектов.Примечание:Желательно не есть пищу за 30 минут до и после употребления напитка. Этот рецепт не рекомендуется людям, страдающим от Паркинсона и эпилепсии, а также беременным или кормящим женщинам.Перед применением любых народных средств, обязательна консультация врача!