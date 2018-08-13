9 признаков того, что печень переполнена токсинами!

Печень – самая крупная железа в организме, которая синтезирует гормоны и ферменты, нейтрализует токсины и участвует в обменных процессах. Но под влиянием различных факторов со временем она "загрязняется" ядовитыми веществами. В таком случае на неё ложится еще большая нагрузка, поэтому она не всегда справляется со своими обязанностями. При малейших симптомах пораженной печени следует сразу обратиться к врачу. Эксперты подготовили для вас 9 признаков, на которые в первую очередь стоит обратить внимание.Признаки переполненной токсинами печени1. Боль или тяжесть в верхней части животаЕсли вы употребляете слишком много жирного, это может привести к увеличению печени. В итоге повышается давление на грудную клетку и верхнюю часть брюшной полости. Раздутый желудок - также возможный признак того, что ваша печень переполнена токсинами.2. ТошнотаТошнота - возможный признак того, что с вашей печенью что-то не так. После употребления жирной пищи вы можете почувствовать себя плохо, обратить внимание на такие симптомы как тяжесть в кишечнике, тошнота, головокружение, иногда рвота и диарея.3. Чувствительная кожа и пожелтение глазных белковЕсли ваша печень переполнена токсинами, это отобразится на вашей коже и появится раздражение и сыпь. Даже ваши склеры могут пожелтеть. Это происходит, когда в крови содержится слишком много билирубина, который печень не может трансформировать в безопасные соединения.4. Усталость и слабостьЛюди, у которых проблемы с печенью, часто чувствуют себя усталыми и не имеют аппетита. Когда эти признаки постоянны, а не связаны с обычным переутомлением, обратитесь за медпомощью.5. ЖарВ некоторых случаях при проблемах с этой железой у пациентов наблюдают боль в животе, они чувствуют себя очень усталыми. Если у вас есть такие же симптомы, обязательно следите за температурой тела. Если у вас она повышена - это возможный сигнал о наличии воспалительного или инфекционного процесса.6. Боль в мышцахЕсли ваши мышцы и суставы постоянно болят или у вас появляются синяки на коже, а ноги опухают - возможно, это нарушение функциональной активности печени.7. Изменение цвета мочи и стулаВаша моча может стать темнее, а стул - светлее, если печень не справляется с возложенными на нее задачами.8. Зуд телаВаша кожа может чесаться из-за застоя желчи. Так тело реагирует на все накопленные токсины, которые печень не смогла обезвредить.9. КровотечениеРедкий симптом, но всё же. Частое носовое кровотечение или появляющиеся синяки без видимых причин связаны с недостатками факторов свертывания крови из-за плохого функционирования печени.В каждом конкретном случае в зависимости от причин, вызвавших перегрузки печени токсинами, и характера этих токсических веществ симптомы могут меняться. Поэтому консультация врача обязательна!От чего нужно защищать печень?Печень - фильтр, беспрестанно очищающий кровь человека от вредных для организма веществ. У нее есть очень много "врагов", от которых следует избавляться, чтобы этот орган функционировал исправно. Вот от чего нужно защищать печень!алкоголь;жирная пища;недостаточная физическая активность;употребление добавок для снижения веса;неоправданно частый прием болеутоляющих средств;некоторые лекарства.Продукты для здоровой печениЧтобы печень была здоровой, нужно не только отказаться от вредных привычек и победить всех ее "врагов", но и правильно питаться. Мы подобрали для вас список самых полезных продуктов для ее здоровья.Достаточное количество воды.Творог.Куркума.Мёд.Каши из цельнозерновых круп.Фрукты: печеные яблоки, бананы, персики, абрикосы и груши.Овощи: тыква, морковь, свекла, цветная капуста, кабачки.