9 признаков того, что печень переполнена токсинами!
Признаки переполненной токсинами печени
1. Боль или тяжесть в верхней части живота
Если вы употребляете слишком много жирного, это может привести к увеличению печени. В итоге повышается давление на грудную клетку и верхнюю часть брюшной полости. Раздутый желудок - также возможный признак того, что ваша печень переполнена токсинами.
2. Тошнота
Тошнота - возможный признак того, что с вашей печенью что-то не так. После употребления жирной пищи вы можете почувствовать себя плохо, обратить внимание на такие симптомы как тяжесть в кишечнике, тошнота, головокружение, иногда рвота и диарея.
3. Чувствительная кожа и пожелтение глазных белков
Если ваша печень переполнена токсинами, это отобразится на вашей коже и появится раздражение и сыпь. Даже ваши склеры могут пожелтеть. Это происходит, когда в крови содержится слишком много билирубина, который печень не может трансформировать в безопасные соединения.
4. Усталость и слабость
Люди, у которых проблемы с печенью, часто чувствуют себя усталыми и не имеют аппетита. Когда эти признаки постоянны, а не связаны с обычным переутомлением, обратитесь за медпомощью.
5. Жар
В некоторых случаях при проблемах с этой железой у пациентов наблюдают боль в животе, они чувствуют себя очень усталыми. Если у вас есть такие же симптомы, обязательно следите за температурой тела. Если у вас она повышена - это возможный сигнал о наличии воспалительного или инфекционного процесса.
6. Боль в мышцах
Если ваши мышцы и суставы постоянно болят или у вас появляются синяки на коже, а ноги опухают - возможно, это нарушение функциональной активности печени.
7. Изменение цвета мочи и стула
Ваша моча может стать темнее, а стул - светлее, если печень не справляется с возложенными на нее задачами.
8. Зуд тела
Ваша кожа может чесаться из-за застоя желчи. Так тело реагирует на все накопленные токсины, которые печень не смогла обезвредить.
9. Кровотечение
Редкий симптом, но всё же. Частое носовое кровотечение или появляющиеся синяки без видимых причин связаны с недостатками факторов свертывания крови из-за плохого функционирования печени.
В каждом конкретном случае в зависимости от причин, вызвавших перегрузки печени токсинами, и характера этих токсических веществ симптомы могут меняться. Поэтому консультация врача обязательна!
От чего нужно защищать печень?
Печень - фильтр, беспрестанно очищающий кровь человека от вредных для организма веществ. У нее есть очень много "врагов", от которых следует избавляться, чтобы этот орган функционировал исправно. Вот от чего нужно защищать печень!
алкоголь;
жирная пища;
недостаточная физическая активность;
употребление добавок для снижения веса;
неоправданно частый прием болеутоляющих средств;
некоторые лекарства.
Продукты для здоровой печени
Чтобы печень была здоровой, нужно не только отказаться от вредных привычек и победить всех ее "врагов", но и правильно питаться. Мы подобрали для вас список самых полезных продуктов для ее здоровья.
Достаточное количество воды.
Творог.
Куркума.
Мёд.
Каши из цельнозерновых круп.
Фрукты: печеные яблоки, бананы, персики, абрикосы и груши.
Овощи: тыква, морковь, свекла, цветная капуста, кабачки.
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