14 ранних симптомов биполярного расстройства, которые нельзя игнорировать

Что такое биполярное расстройство - на первый взгляд, ничего страшного. Просто скачки настроения. Например, с утра вам хочется петь и плясать от радости, что вы живёте. В середине дня вы вдруг срываетесь на коллег, которые отвлекают вас от чего-то важного. К вечеру на вас накатывает тяжкий депресняк, когда даже руку поднять невозможно… Знакомо?Грань между сменами настроения и маниакально-депрессивным психозом (так звучит второе название этого заболевания) тонка. Но она есть.Мироощущение тех, кто страдает биполярным расстройством, постоянно скачет между двумя полюсами. От экстремального максимума («Какой же кайф просто жить и что-то делать!») к не менее экстремальному минимуму («Всё плохо, мы все умрём. Так, может, нечего ждать, пора наложить на себя руки?!»). Максимумы называются периодами мании. Минимумы — периодами депрессии.Человек осознаёт, насколько его штормит и как часто эти штормы не имеют поводов, но ничего не может с собой сделать.Маниакально-депрессивный психоз выматывает, ухудшает отношения с окружающими, резко снижает качество жизни и в итоге может довести до суицида, сообщает health info со ссылкой на Лайфхакер.Откуда берётся биполярное расстройствоСкачки настроения знакомы многим и не считаются чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому биполярное расстройство довольно сложно диагностировать. Тем не менее учёные справляются с этим всё успешнее. В 2005 году, например, было установлено, что маниакально-депрессивным психозом в той или иной форме страдают около 5 миллионов американцев.У женщин биполярное расстройство бывает чаще, чем у мужчин. Почему — не известно.Однако, несмотря на большую статистическую выборку, точные причины биполярных расстройств выяснить пока не удалось. Известно лишь, что:Маниакально-депрессивный психоз может возникнуть в любом возрасте. Хотя чаще всего появляется в позднем подростковом и раннем взрослом.Он может быть вызван генетикой. Если кто-то из ваших предков перенёс это заболевание, есть риск, что оно постучится и к вам.Расстройство связано с дисбалансом химических веществ в головном мозге. Главным образом — серотонина.Спусковым крючком иногда становится тяжёлый стресс или травма.Как распознать ранние симптомы биполярного расстройстваЧтобы зафиксировать нездоровые колебания настроения, для начала надо выяснить, переживаете ли вы эмоциональные экстремумы — манию и депрессию.7 ключевых признаков манииВы испытываете душевный подъём и ощущение счастья в течение длительных (от нескольких часов и более) периодов.У вас снижена потребность во сне.У вас быстрая речь. Причём настолько, что окружающие вас не всегда понимают, а вы не успеваете формулировать свои мысли. В итоге общаться в мессенджерах или посредством электронных писем вам проще, чем разговаривать с людьми вживую.Вы импульсивный человек: сначала действуете, потом думаете.Вы легко отвлекаетесь и перепрыгиваете с одного дела на другое. Из-за этого нередко страдает итоговая продуктивность.Вы уверены в своих способностях. Вам кажется, что вы быстрее и сообразительнее большинства окружающих.Нередко вы демонстрируете рискованное поведение. К примеру, соглашаетесь на секс с незнакомцем, покупаете то, что вам не по карману, участвуете в спонтанных уличных гонках на светофорах.7 ключевых признаков депрессииВы нередко переживаете затяжные (от нескольких часов и более) периоды немотивированной грусти и безнадёги.Замыкаетесь в себе. Вам трудно выйти из собственной скорлупы. Поэтому вы ограничиваете контакты даже с родными и друзьями.Вы потеряли интерес к тем вещам, которые раньше вас по-настоящему цепляли, и не приобрели ничего нового взамен.У вас изменился аппетит: резко снизился или, напротив, вы уже не контролируете, сколько и что именно вы едите.Вы регулярно чувствуете усталость и нехватку энергии. И такие периоды продолжаются довольно долго.У вас появились проблемы с памятью, концентрацией и принятием решений.Вы иногда думаете о самоубийстве. Ловите себя на мысли, что жизнь потеряла для вас вкус.Маниакально-депрессивный психоз — это когда вы узнаёте себя практически во всех описанных выше ситуациях. В какой-то период жизни у вас явно наблюдаются признаки мании, в другой — симптомы депрессии.Впрочем, иногда случается и так, что симптомы мании и депрессии проявляют себя одномоментно и вы не можете понять, в какой фазе находитесь. Такое состояние называется смешанным настроением и тоже является одним из признаков биполярного расстройства.Каким бывает биполярное расстройствоВ зависимости от того, какие эпизоды случаются чаще (маниакальные или депрессивные) и насколько ярко они выражены, биполярное расстройство делят на несколько типов.Расстройство первого типа. Оно тяжёлое, чередующиеся периоды мании и депрессии сильны и глубоки.Расстройство второго типа. Мания проявляется не слишком ярко, зато депрессией накрывает так же глобально, как и в случае первого типа.Вне зависимости от того, о каком типе маниакально-депрессивного психоза идёт речь, заболевание в любом случае требует лечения. И желательно — побыстрее.Что делать, если вы подозреваете у себя биполярное расстройствоНе игнорируйте свои ощущения. Если вам знакомы 10 и более перечисленных выше признаков, это уже повод обратиться к врачу. Особенно если время от времени вы ловите себя на суицидальных настроениях.Для начала идите к терапевту. Медик предложит вам сделать несколько исследований, включая анализ мочи, а также крови на уровень гормонов щитовидной железы. Нередко гормональные проблемы (в частности, развивающийся диабет, гипо- и гипертиреозы) похожи на биполярное расстройство. Важно их исключить. Или лечить, если обнаружатся.Следующим шагом станет визит к психологу или психиатру. Вам придётся ответить на вопросы о вашем образе жизни, сменах настроения, отношениях с другими людьми, детских воспоминаниях, травмах, а также семейной истории болезней и инцидентах с наркотиками.На основе полученной информации специалист назначит лечение. Это может быть как поведенческая терапия, так и приём лекарств.