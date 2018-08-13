5 самых вредных продуктов из числа любимых всеми

Эти продукты – из числа наиболее часто покупаемых в магазинах. Но именно от них специалисты рекомендуют отказаться, либо свести их употребление к строгому минимуму.На пятое место в своем «черном» списке эксперты поместили низкокалорийные и обезжиренные продукты. Возможно, они кажутся безопасным выбором для худеющих людей, но в реальности это настоящая ловушка. Отсутствие жиров в них обычно с лихвой компенсируется добавление сахара или сахарозаменителей, крахмала и ненужных, ведущих к росту жира углеводов.Четвертое место заняли соки и газировка. В этих напитках содержится много кофеина и красителей, обладающих способностью вымывать из организма витамины и другие полезные вещества.Третью позицию списка медики отдали шоколадным батончикам, леденцам и жевательным конфетам. Эти совершенно не нужные организму продукты не только разрушают людям зубы, но и способствуют развитию ожирения, диабета, аллергии, метаболических нарушений.Второе место анти-рейтинга за фастфудом. Еда готового приготовления является источником консервантов, стабилизаторов, загустителей, пищевых красителей, эмульгаторов и других искусственных добавок, способных разрушить даже самый хороший обмен веществ и привести к ожирению при регулярном употреблении.Возглавил этот список алкоголь – наиболее массово употребляемый токсичный по своей сущности напиток. Его употребление может оказаться канцерогенным, так как алкоголь может провоцировать генетические мутации.