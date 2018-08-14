Самый необычный симптом надвигающегося диабета

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Одним из симптомов надвигающегося диабета второго типа может быть болезнь десен. Об этом рассказали стоматологи.Диабет - это пожизненное расстройство, приводящее к стойкому увеличению уровня сахара в крови. Большинство жертв диабета первого типа рождаются с этим расстройством, а второй тип может развиваться в любое время жизни. При втором типе диабета поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина, или клетки организма перестают на него реагировать. Гормон инсулин производится поджелудочной железой и отвечает за контроль количества глюкозы в крови. Распространёнными симптомами диабета второго типа являются скачки аппетита, избыточная жажда, перепады настроения, онемение ступней или боль. Но есть и другие способы распознать диабет на ранней стадии. В частности, о нем можно догадаться по болезням десен.Развитие болезней десен может быть ранним симптомом повышенного уровня сахара в крови. Диабетики чаще сталкиваются с заболеваниями периодонта. Из-за скачков сахара повреждаются кровеносные сосуды, которые доставляют кислород и питательные вещества к деснам. Неконтролируемый уровень сахара в крови заставляет увеличиваться объем глюкозы в слюне, что создает питательную среду для бактерий. Оба этих фактора увеличивают риск болезней десен.Болезни десен являются одними из самых распространенных в мире. Они затрагивают не только дёсны, но и кости, поддерживающие зубы. Эти болезни часто приводят к потере зубов. Классическими признаками болезни десен являются кровотечения при чистке зубов и приеме пищи, отеки и покраснения десен, устойчивый неприятный запах изо рта и уменьшение уровня десен по отношению к зубам. Хорошая новость в том, что эти болезни хорошо лечатся, особенно на ранних стадиях.