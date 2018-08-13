Назван продукт, который меняет микрофлору и заставляет толстеть

Ученые указали на неожиданную причину взаимосвязи между употреблением соли и набором лишнего веса. Как сообщает Scientific American, рацион питания, в котором много соли, способствует не только задержке влаги и отечности, но и накоплению жира в теле, причем интенсивному.Многие знают, что соль в большом количестве задерживает влагу в теле и таким образом обеспечивает некоторую прибавку в весе. Но, как выяснилось, цифры на весах у любителей соленых закусок растут не только из-за отечности.«Богатый солью рацион также способствует и накоплению жира, особенно вокруг талии», - приводится мнение научных специалистов в Scientific American.Даже если люди стараются употреблять низкокалорийные продукты, они имеют больший вес и большую окружность талии, если в их ежедневном питании много соли, отмечают эксперты. По мнению ученых, данное нарушение связано с тем, что соль убивает полезные лактобактерии в кишечнике, и связанное с этим изменение кишечной микрофлоры способствует изменению и в метаболических процессах и связанных с ними процессе роста жировой ткани, - к подобному выводу пришла группа исследователей из Центра молекулярной медицины им. Макса Дельбрюка в Берлине.Ученые искали способ ослабить влияние соли на кишечный микробиом, и в ходе опытов на лабораторных мышах смогли заметить, что средством спасения для любителей солений могут стать пробиотики. Во время тестов на животных пробиотик даже в условиях насыщенного солью рациона способствовал снижению давления и нормализации работы кишечника. Но подойдет ли этот метод людям, еще нужно проверить - клинические испытания на добровольцах покажут, насколько правы оказались ученые, сделав на него ставку.