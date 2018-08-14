Продолжительный сон сильно вредит здоровью

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Долгий сон негативно влияет на здоровье, - приводится в газете The Daily Telegraph мнение специалистов из Килского университета в Великобритании. Ученые заявили, что такой сон повышает риск смерти от последствий патологий сердечно-сосудистого свойства.Согласно результатам проведенного ими эксперимента с участием 3 миллионов человек, те люди, которые имеют склонность спать по 10 часов в сутки, на 30% чаще склонны умирать в более раннем возрасте по сравнению со спящими в среднем по 7 часов. Столь долгий сон ученые связывают с очень высокой вероятностью пострадать от инсульта, ишемической болезни сердца и других сосудистых нарушений.Научные специалисты убеждены, пациенты, которые спят по 8 часов и более, должны обследоваться у кардиологов. Среди таких пациентов, по их словам, часто наблюдается обструктивное апноэ сна, связанное с остановками дыхательных движений во время сна.У исследователей есть основания считать, что длительное нахождение в лежачем положении приводит к ослаблению мышц, болям в спине и суставах, а также изменениям в биологических ритмах, влияющих на всю работу организма. Помимо того, чрезмерный сон влияет на способность мозга вырабатывать специальные химические вещества серотонин и дофамин и тем самым вызывать депрессию.Наиболее оптимальным для здоровья ученые считают сон продолжительностью 7-8 часов в сутки.