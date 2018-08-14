Три волшебных инструмента против гипертонии

Каждый третий взрослый сталкивается с повышенным артериальным давлением или гипертонией, а в пожилом возрасте таковых более 60%. Существуют три волшебных компонента, которые помогут взять давление под более качественный контроль.Первым из них является вода - основа всей жизни на нашей планете. Чистая питьевая вода волшебным образом воздействует на наш организм. Ее употребление абсолютно необходимо, поскольку вода способствует пищеварению, усвоению нутриентов, а также переноске крови по всему телу. При недостатке воды кровеносные сосуды сужаются, поскольку организм пытается сохранять жидкости. При суженных кровеносных сосудах сердцу приходится трудиться более тяжело для доставки кислорода в разные части тела. А из-за этого вырастает артериальное давление. Употребляйте по 8 стаканов воды ежедневно.Похоже, знаменитый морячок Папай из американских мультфильмов был прав, когда не расставался со шпинатом. Это полноценный чудо-овощ. Он не только укрепляет иммунитет, но предотвращает повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые болезни. Шпинат является богатым источником пищевых волокон и полезных для здоровья сердца нутриентов вроде фолатов и калия. А они играют важную роль в деле снижения и поддержания артериального давления.Наш короткий список замыкает чеснок. Это прекрасная пища для снижения артериального давления. Многочисленные научные исследования показывали, что чеснок творит настоящие чудеса с организмом. Он помогает разжижать кровь и предотвращает тромбы в кровеносных сосудах, тем самым снижая давление.