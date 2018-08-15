Простой способ сохранить психическое здоровье

Американские ученые из Колумбийского университета выступили с мнением о том, что человеку очень полезно разглядывать себя в зеркале. Это способствует укреплению эмоционального и психологического здоровья, что особенно важно при старении, отметили специалисты.Исследователями был проведен эксперимент, который показал, что люди, долгое время пребывавшие в комнате, лишенной зеркал, начинают при встрече с другими людьми сторониться их и теряют приобретенные навыки коммуникабельности.Ученые отмечают, что привычка смотреться в зеркало не только способствует поддержанию такого качества, как общительность, но и помогает улучшить способность к налаживанию контактов, что особенно важно для психики и здоровья при старении.«Зеркало имитирует личный контакт с другими людьми и позволяет понять, какими нас видят со стороны. Таким образом зеркало помогает индивидууму регулировать собственные эмоции и привычки и использовать их при контакте с окружающими», - прокомментировали авторы работы.Также зеркала являются инструментом самокритики и средством выявления некоторых нарушений, например, депрессии и повышенной тревожности. По словам ученых, отношение к своему отражению зависит от состояния здоровья человека – поэтому мы себя видим себя в зеркале всегда по-разному.По тому, как человек воспринимает свое отражение, можно уловить многие скрытые процессы, полагают исследователи. К примеру, люди, склонные оценивать свою внешность исключительно негативными параметрами, обладают повышенным риском развития некоторых заболеваний и смертности.