Медики назвали оптимальный возраст вакцинации против вируса папилломы

Для абсолютного результата вакцинацию нужно проводить три разаЭксперты заявили, что оптимальный возраст вакцинации против вируса папилломы человека – 11 – 12. Для абсолютного результата вакцинацию нужно проводить три раза.Ученые Университета Кайзера в Калифорнии выяснили, что вакцинация против ВПЧ эффективна только до достижения индивида 20 лет. Исследователи также рассказали, что вакцинировать подростка можно даже после 12 лет. Препарат окажет необходимое воздействие даже при использовании его 19-летней девушкой или юношей. Однако если укол сделать человеку после 20 лет, результата не будет. Вирус ВПЧ желательно предотвратить пока человек не начал жить половой жизнью. Из-за этого прививки необходимо делать в раннем подростковом возрасте.Главная опасность ВПЧ заключается в том, что папилломы могут с легкостью переродиться в раковые клетки. У женщин кондиломы (остроконечные папилломы) чаще всего образуются на репродуктивных органах. Рано или поздно такое доброкачественное образование может стать онкологическим заболеванием и привести к раку шейки матки и прочим серьезным недугам.Недавно эксперты выяснили, что ВПЧ у мужчин также приводит к раку. Чаще поражается голова и шея.В эксперименте калифорнийских ученых приняли участие 4300 женщин, у которых папилломы уже появились, и их количество росло, а еще 2100 добровольцев были относительно здоровы. Ученые не уверены, что 21 год – это отсчет, с которого препарат становится бесполезен, но их выводы подтверждает статистика: чем раньше вакцина была использована, тем выше ее эффективность. Только 23 женщины, принявшие участие в эксперименте впоследствии получили диагноз рак шейки матки. Из них лишь три были привиты против ВПЧ, но и они только по достижении 21-летнего возраста.Также специалисты опровергли постулат, что вакцина помогает только девственникам. Ведь заразиться ВПЧ можно не только при половом контакте, но даже и при рукопожатии.