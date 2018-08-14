Больная поясница может многое рассказать о человеке

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета вместе с коллегами из Великобритании, США и Нидерландов провели масштабное исследование связи болей в пояснице с другими отклонениями.Анализу подверглись ДНК 509000 людей. Было установлено: вероятность появления таких болей зависит от множества генов, большинство которых сопряжены с развитием нервной системы. Итак, ученые выделили 183 однонуклеотидных полиморфизма (различия между последовательностями ДНК размером в один нуклеотид). Данные полиморфизмы связаны с генами, отвечающими за регулирование нервной системы у эмбриона, ее работу в зрелом возрасте и образование соединительной ткани.В частности, мутации в гене CHST3 были связаны с болями в пояснице, одновременно отвечая за образование хряща межпозвонковых дисков. Между тем, мутации в гене SPOCK2 вызывали параллельно бронхолегочную дисплазию. Также ученые узнали: некоторые мутации генов, связанные с болями в пояснице, находились в связи со склонностью к депрессии, тревожности, уровнем образования, способностью воспринимать новое, с развитием остеоартроза, сколиоза курением и ростом человека.