Исследование: людям рекомендовано заводить кошек

Кошки продлевают жизнь мужчинам, согласно данным британских ученых. Эксперты провели исследование на примере более 10000 человек 40-85 лет. И, оказалось, наличие домашних животных позитивно влияет на здоровье человека. Наиболее выраженный эффект наблюдался в отношении кошек.Так, хозяева кошек на 18-20% реже становились жертвами инфарктов и инсультов по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных. Комментирует результаты исследования врач-кардиолог Тамара Огиева: "Научные исследования действительно доказывают, что поглаживание кошек способствует снижению артериального давления и психологического напряжения за счет эффекта снятия статического электричества. В свою очередь, снятие напряжения расслабляет сосуды и защищает от возникновения спазмов.Кроме того, кошачье мурлыканье, представляющее собой звуковые колебания частотой от 20 до 50 Герц, воздействует на центр удовольствия в головном мозге, стимулируя производство серотонина, "гормона радости". Таким образом мурлыканье стимулирует вегетативную нервную систему, поддерживает сосудистый тонус и снимает стресс. Еще при звуках такой частоты ускоряется лечение переломов костей и восстановление поврежденной мышечной ткани, нормализуется сердечный ритм".